Пеньоар е една от думите, които излизат от употреба. Но в миналото почти всяка домакиня облича тази дреха в дома си. Голяма част от тях са се шиели в България от текстилни комбинати и шивашки предприятия. Интересен факт е, че бархетен пеньоар от преди 35 г. може да се закупи сега само с 1 лв. по-евтино.

Какво е пеньоар?

Думата е заета от френски – peignoir. През XVIII–XIX век пеньоарът е символ на елегантност. В този период пеньоарът става част от boudoir културата – интимното женско пространство. Изработвал се основно от коприна, муселин или фин памук, често с дантели.

През 1963 г. Амансио Ортега Гаона, основателят на Zara, започва да шие пеньоари в едно малко ателие в Ла Коруня.

Как са изглеждали пеньоарите през 90-те в България?

Пеньоарите в България са дрехи за удобство и да не се цапат дрехите, докато жената се занимава с домакински дейности - пране, готвене и т.н. Кройката им е тип рокля, със свободен силует. Най-често са тип "прегърни ме", с колан, копчета и с джобове, в които винаги може да се сложи нещо полезно за ежедневната работа. Най-често използваната материя е бархетът - мек памучен плат със средна дебелина.

Цветове и десените са били основно ярки с типични щампи на цветя или дребни точки.

Под влияние от западните филми и списания след 1989 г. много българки се вдъхновявват от холивудския стил за пеньоари от сатен или прозрачни материи.

Къде са се шиели пеньоарите?

Шивашките кооперации и заводите от времето на социализма са източниците на пеньоари. Много от тях продължават да работят и през 90-те. Част от известните производства са в Димитровград, Хасково, Кърджали, Сливен и Варна. Има също и малки ателиета към държавните кооперации, които по-късно преминават към частни фирми. След промените навлизат множество малки частни ателиета, които шият по поръчка, по готови кройки от списания като „Бурда“, както и пеньоари за пазара и за бутикови магазини.

Колко струва един пеньоар?

Интересен факт е, че бархетен пеньоар от преди 35 г. в момента се продава само с 1 лв. по-евтино. В социалните мрежи има множество групи, в които се предлагат артикули от миналото. От тях се интересуват както колекционери, така и хора с носталгия по миналото.

Обява в такива групи предлага нов бархетен пеньоар на цена от 15 лв.

Дрехата е произведена през 1990 г. от текстилно предприятие "Рила". Платът е с флорален десен, по-известен по онова време като "Мина".

Кой е най-известният човек не с пеньоар, но по халат в България - вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK