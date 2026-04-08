На 9 април отбелязваме Велики четвъртък – денят, в който се припомня Тайната вечеря. Денят, в който е установено светото тайнство Евхаристия. Денят, в който Господ е причастил светите апостоли и им поръчал да учредят в светата Църква такова причастие. И ние се причастяваме с пречистото Тяло и пречистата Кръв на Господа за изцеряване на душата и тялото.

На тоя ден Господ Иисус Христос извършил пасха в дома на един жител на Йерусалим. Преди вечерята Той умил краката на апостолите и казал: ''не дойдох да служа, а да послужа''. После Спасителят установил св. тайнство Евхаристия (Причастие), като Сам причастил светите апостоли. По великата си милост Господ и на нас дава възможност да приемаме Неговото истинско тяло и кръв по време на св. Литургия, та като приемам Христос вътре в нас, да се стремим да Го задържим чрез чистотата на сърцето си.

След като завещал новата заповед за любов към всички, Христос явил на учениците Си, че ще бъде предаден. В недоумение учениците питали, кой ще стори това. Запитал и Иуда, и Христос му отвърнал тъй кротко, че другите не разбрали. Иуда станал, излязъл и те помислили, че отива да прави покупки, понеже той бил ковчежник.

След вечерята Христос с апостолите отишъл в Гетсиманската градина, дето се молил до идването на предателя.

Според библейския разказ на другия ден след Тайната вечеря Исус и учениците му се отправили към подножието на Елеонската планина. Там той се отделил от тях и отишъл в Гетсиманската градина, за да се помоли на своя небесен Отец да го спаси от страданията и смъртта на кръста.

Въпреки молитвите предопределеното се случило...

Нахлули римски войници, водени от Юда, който се приближил до Исус, целунал го и казал: "Аз дойдох, Учителю!" А Исус го запитал: "Юда, с целувка ли ме предаваш?" Центурионът на войниците се приближил до Исус и вързал ръцете му. От този момент започнал трънливият път на страданията, довели Исус до кръста.

Съден от книжници, фарисеи, начело с първосвещеника Каяфа, след подигравки и хули, Синът Божий бил отведен при тогавашния римски управител на Юдея – Пилат Понтийски, който трябвало да потвърди издадената от Синедриона смъртна присъда. Убеден в невинността на кроткия човек, стоящ срещу него, Пилат неколкократно отказал да даде съгласието си. Същите онези обаче, които посрещнали Исус пред портите на Йерусалим с палмови клонки и постилали дрехите си под нозете на дългоочаквания Месия, приветствайки го възторжено с "Осанна!", сега свирепо крещели: "Разпни го!"

Историческият, политическият, съдбовният момент бил такъв че Пилат отстъпил пред волята на тълпата. По стар еврейски обичай той публично умил ръцете си, за да покаже, че няма вина за смъртната присъда и върнал Исус в ръцете на еврейските управници.

Обикновено в четвъртък вечерта се служи утренята на Велики петък, когато се четат така наречените Дванадесет евангелия т.е. дванадесетте откъса от Евангелието, които разказват за Христовите страдания. Чрез тях ставаме свидетели на подигравките, мъките и кръстната смърт на Христос, чрез която Той ни изкупи. ''Ето Агнецът Божий, който прие върху Си нашите грехове.'' И отново се замисляме дали и ние не разпъваме Христос чрез нашите страсти и грехове.

На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота. По време на маслосвета, всеки желаещ мирянин бива помазан с елей за здраве.