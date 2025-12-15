На 16 декември почитаме паметта на пророк Агей, на света Теофана царица и на мъченик Марин.

Божият пророк Агей е един от 12-те така наречени малки пророци в Библията. Той е роден във Вавилон по време на плена на евреите. А след завръщането на народа от вавилонски плен Агей заедно с пророк Захария насърчили евреите да възстановят храма в Йерусалим. Пророческата книга на Агей има две глави, написани в прост и строг стил. Чрез пророк Агей Бог ободрил народа с обещанието, че вторият храм ще бъде по-славен от първия, понеже в него ще се яви Царят на мира Христос, Спасителят на всички народи.

Света Теофана живяла през втората половина на IX век. Била силно вярваща и добродетелна жена. Омъжили я за бъдещия император Лъв VI Мъдри и въпреки цялото величие и богатство, които я заобикаляли, тя запазила смирението и скромността си. Не се интересувала от дворцовия живот, а се занимавала с дейно добротворство сред бедните, болните и сираците.

След няколко години в брак благочестивата императрица се оттеглила в манастир в Цариград и там починала млада. Била почитана още приживе заради светия си живот, а след смъртта й я причислили към светците.

Снимка: iStock

Светите й мощи били пазени в дворцов храм в столицата, а сега се съхраняват в патриаршеския храм "Св. Георги" във Фенер (в Цариград). Част от тях по-късно е донесена в Търново и свети патриарх Евтимий написал служба в нейна чест. Малка частица и сега се пази сред мощите, вградени в чудотворната икона "Света Богородица Осеновица" в Рилския манастир.

Свети Марин живял в Рим по времето на император Карин в края на III век и бил от благороден произход, заемал поста сенатор. Приел християнската вяра и убедено живеел според нейните правила. Но когато било донесено на императора, че сенаторът Марин е християнин, доблестният Христов последовател бил хванат и понеже не се съгласил да се откаже от вярата си, бил обезглавен.

