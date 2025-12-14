На 15 декември честваме паметта на свещеномъченик Елевтерий и на майка му Антия.

Свети Елевтерий е роден и живял през втората половина на ΙΙ век в Рим в семейството на заможни родители. Тогава императори били поквареният Комод и коварният Септимий Север, организирал гонения срещу християните. Останал сирак по баща, Елевтерий бил отгледан и възпитан в християнската вяра и нравственост от своята благочестива и добродетелна майка Антия. Самата Антия станала християнка, след като слушала проповедите на учениците на свети апостол Павел в Рим.

Елевтерий получил отлично образование и римският епископ Аникита, като оценил неговата начетеност, пламенна вяра и чист живот, го ръкоположил последователно за дякон, свещеник и епископ. Години наред Елевтерий усърдно работил за обучението на паството си, поддържал бедните и немощните с дела на милосърдие. Като епископ бил пратен в област Илирик, днешна Албания, със седалище в град Авлона.

Древните отци, когато говорят за бързото издигане на Елевтерий, посочват, че това е станало по волята на Бога поради рядката добродетелност и мъдрост на Елевтерий, с които той привличал езичниците към вярата в Спасителя Христос. Сладостта на речта му била придружена с мъдрост на мислите и убедителност на доводите. Всичко това карало тънещите в заблуда езичници да прегърнат християнската истина.

Снимка: iStock

Когато Септимий Север започнал да преследва вярващите в Иисус Христос и научил за християнската дейност на Елевтерий, заповядал да го заловят. След много мъчения Елевтерий бил осъден на смърт и отведен от войниците на арената, за да бъде разкъсан от дивите животни. За всеобща изненада зверовете не го докоснали, затова бил обезглавен заедно с майка си Антия.

Заедно с тях били посечени с меч и двама от войниците, които по време на мъченията на Елевтерий повярвали в Иисус Христос и заявили пред всички, че са християни.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK