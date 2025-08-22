Черните петна по фасадата, които могат да се образуват с течение на времето, особено над прозорците. Всъщност те могат да бъдат избегнати, защото са свързани с грешка във вентилацията.

Какво представляват черните петна?

Черните петна по фасадата на жилищни блокове и други сгради, които се образуват над прозорците са често срещан проблем. Понякога е просто светлосиво петно, като мъгла. Друг път обаче е тъмно черна повърхност. Обезцветяването на фасадата на къщата над прозорците силно напомня на петна от мухъл. Всъщност тези петна са най-често от:

мъх

мухъл

Тъмните петна са не само неприятни за окото, но могат да създадат и сериозни проблеми.

Защо се образуват черните петна?

Черните петна се образуват по фасадата, най-вече около прозорците. Защо? Петната от мухъл и плесен са свързани с навиците на хората, които живеят в стаите зад прозорците. В много случаи отлаганията могат да бъдат заради неправилна вентилация. Въпреки че много прозорци имат функция да бъдат отворени с леко накланяне, която мнозина смятат за практична, по-добре е да отворите прозореца широко. Така осигурявате по-добра вентилация. Ако проветрявате изключително или главно с наклонен прозорец, черните петна рано или късно ще се появят по фасадата над прозореца.

Топлият и влажен въздух в помещенията се издига само нагоре през наклонения, открехнат прозорец. Той се среща с по-студената зона на стената над прозореца. Поради температурната разлика въздухът се кондензира там. Кондензът е идеалната основа за поява на мъхове и мухъл.

Снимка: Цветелин Цветанов

Как да премахнете черните петна?

Тъй като черните петна по фасадата над прозорците са биологично замърсяване, не е нужно да боядисвате къщата. Ако петното е на височина, която лесно може да бъде достигната, отлаганията на мухъл могат да бъдат отстранени с:

оцет

сапун

сода за хляб

Удачно е да се изпозлва и уред з апочистване с водоструйка и налягане. Ако са засегнати по-големи площи или ако петната са упорити, препоръчително е да наемете професионалист за почистване на фасадата.

