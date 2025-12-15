Блага не получи пръстен от Денис на финала на "Ергенът: любов в рая", но двамата са продължили връзката си и извън формата.

Заедно ли са двамата сега?

Част от риалитито беше запознанството на участниците с родителите на половинките им. Виртуалната среща на Блага с майката на Денис мина спокойно, но въпреки това възникнаха някои въпроси. Основният беше за възрастта на Блага. Тя е с 9 г. по-голяма от Денис. Според него, това не е бил важен факт за майка му, просто тя е била твърде притеснена, за да попита друго.

След края на предаването двамата опитват да имат връзка в продължение на месец. През това време Блага и Денис се срещат на вечеря с баща му, ходят си на гости, а имат и друга близост.

Снимка: bTV

Любовта на мъжа минава през стомаха

Блага прави за Денис това, за което много мъже мечтаят - готвила му е мусака.



Двамата не са живели заедно, но често са си ходели на гости. Повече чуйте във видеото.

Признават, че приоритетите и житейският им път са различни. Както и че не възрастта е проблем, а "несходство в характерите".

"Денис няма никакво време за мен, а аз не го разбрам това. Разбирам, че гради кариера, но не може да нямаш време за половинката си. Не разбирам някой да няма време за теб!"

В момента Денис се е фокусирал изцяло върху себе си, кариерата си на хокеист и както споделя в студиото на "Преди обед" - отделя време на правилните хора.



"Обух и кънките, но не съм я изпързалял!"

Двамата запазват добри чувства един към друг, въпреки различията. .

"Там къдет съм целувала, никога не плюя!" - обобщава отношенията им към момента Блага.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK