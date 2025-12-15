Блага не получи пръстен от Денис на финала на "Ергенът: любов в рая", но двамата са продължили връзката си и извън формата.
Заедно ли са двамата сега?
Част от риалитито беше запознанството на участниците с родителите на половинките им. Виртуалната среща на Блага с майката на Денис мина спокойно, но въпреки това възникнаха някои въпроси. Основният беше за възрастта на Блага. Тя е с 9 г. по-голяма от Денис. Според него, това не е бил важен факт за майка му, просто тя е била твърде притеснена, за да попита друго.
След края на предаването двамата опитват да имат връзка в продължение на месец. През това време Блага и Денис се срещат на вечеря с баща му, ходят си на гости, а имат и друга близост.
Любовта на мъжа минава през стомаха
Блага прави за Денис това, за което много мъже мечтаят - готвила му е мусака.
Двамата не са живели заедно, но често са си ходели на гости. Повече чуйте във видеото.
Признават, че приоритетите и житейският им път са различни. Както и че не възрастта е проблем, а "несходство в характерите".
"Денис няма никакво време за мен, а аз не го разбрам това. Разбирам, че гради кариера, но не може да нямаш време за половинката си. Не разбирам някой да няма време за теб!"
В момента Денис се е фокусирал изцяло върху себе си, кариерата си на хокеист и както споделя в студиото на "Преди обед" - отделя време на правилните хора.
"Обух и кънките, но не съм я изпързалял!"
Двамата запазват добри чувства един към друг, въпреки различията. .
"Там къдет съм целувала, никога не плюя!" - обобщава отношенията им към момента Блага.
