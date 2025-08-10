Васко Василев е цигулар от световна величина. Неговата история звучи като симфония за талант, труд, обич и вдъхновение. В предаването "Тази неделя" гостува блестящият музикант, който въпреки мащабните си световни изяви, винаги се връща в България.

Часове след грандиозно събитие във Велинград, музикантът споделя в ефира на bTV за емоциите от изминалата вечер, в която семейство Василеви са били заедно на една сцена. Няколко поколения артисти, заедно за едно фамилно тържество, са отдали почит на постиженията на техните роднини.

"Не съм виждал баща ми толкова да плаче, както и чичо ми", разказа повече за трогателните моменти от вечерта.

Василев има две по-малки сестри, които също са поели по музикалния път, макар и далеч от родината. Той разкри, че често той не им дава пример, а по-скоро те на него:

"Те ме учат на обич. Това да имаш такива сестри е богатство. Това е съкровище да имаш такива хора."

Той сподели повече и за предстоящите му проекти у нас и в чужбина. През октомври тази година, той ще омагьоса сцената на "Арена София".

В публиката на Василев няма възрастови ограничения или както той казва " хора от 2-годишна възраст до 90". Повече за събитието в столицата по-късно тази година, той сподели:

"Концертът в София ще бъде за абсолютно всички. Това си е концерт за семейството, за абсолютно всеки и това е моята гордост."

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

