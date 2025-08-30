Тийнейджърският идол, който покори българската сцена – Филип Донков гостува в студиото на "Тази събота" и споделя подробности за грандиозния си успех, концертите, авторското парче и предстоящия дебютен албум.

„Винаги съм си мечтал и съм се молил за този успех, но не съм вярвал, че ще се случи толкова бързо“ – споделя изпълнителят Филип Донков, който е едва на 15 години, а вече е пял на едни от най-големите сцени в България, с някои от най-големите имена в българската музика!

Русото талантливо момче разкрива още, че когато е на сцената, адреналинът е толкова голям, че след това не може да си спомни някои от моментите. „Емоцията се усеща като един миг“, споделя той.

„Както можеш да въздействаш с музиката си на 2–3 човека на улицата, така можеш да накараш и 15 000 човека да настръхнат. Мисля, че първо тази енергия идва отвътре и после се предава на хората“ – убеден е Филип.

Младият музикант споделя, че се гордее силно с успехите, които постига на тази крехка възраст. Той е дълбоко развълнуван от появата на авторското си парче „Искра“ и разкрива, че подготвя дебютен албум. Също така, Филип Донков ще се включи и в артистичния фестивал „Аполония“, Созопол, на 6 септември.

Целия разговор с Филип Донков – гледайте във видеото най-отгоре и тук:

