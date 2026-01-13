В Деня на киното гост в "Преди обед" е актьорът Христо Мутафчиев.

Христо Мутафчиев е известен на българската публика с участието си в многобройни театрални постановки и филми, сред които „Дунав мост“, „Църква за вълци“, „Клиника на третия етаж“ и други.

Председател на Съюза на артистите в България, носител на наградата „Аскеер“ за водеща мъжка роля и награда на Българската филмова академия за главна мъжка роля. Родом е от Карлово, а първата си роля изиграва едва 4-годишен.

Започва кариерата си в Пловдивския драматичен театър „Н. О. Масалитинов", след което се присъединява към трупата на Малък градски театър „Зад канала“.

Почти всяка сутрин актьорът става в 5 часа, за да има достатъчно време да се адаптира към деня. Адаптацията е основна тема и в пиесата "Бул териер", в която си партнира с Евгени Будинов. Премиера е в Народния театър на 15 януари, а след това може да я гледате на 16 и 17 януари.

Христо Мутафчиев получи инсулт на 26.10.2010 г. в Поморие, където снимаше филм. Негови колеги го намират в безпомощно състояние в хотелската му стая. Възстановяването му е дълго, но Мутафчиев успява да се справи и се върна отново на сцената.

"2010 ми е било много трудно, но още по-трудното почна после. Адаптацията. Това да приемеш, че си такъв вече. Че си контингент. Да приемеш, че лявата ръка няма да се раздвижи. И трябва да правиш всичко с дясната. Да се сдобриш с това. И да продължиш да вървиш напред, защото той, животът, теб няма да те чака. Той животът си върви напред. Никой няма да те чака. И семейството. Кой ще се грижи за моето семейство, ако аз не се адаптирам бързо и не започна да функционирам нормално, както съм функционирал преди това? Е, верно, с някакви дефицити. Голям праз! Човек може и с дефицити да живее."

Преди две години Христо Мутафчиев подема нова инициатива за всички студенти, които са влезли в първи курс, за съответната година в НАТФИЗ с актьорско майсторство.

"Събирам ги на гробищата в определен ден и започват да чистят гробовете на големите български артисти. Да почистят, да поплевят, в крайна сметка да видят, че там е Стоянка Мутафова, че там е Григор Вачков. Да знаят кои са! Най-малкото за това да знаят кои са, да имат памет и най-вече да разберат, че всъщност славата си е слава, но да знаем къде свършваме всички. Мимолетна е работата!"

В студиото на "Преди обед" актьорът сподели и от какво се мотивира.

"Аз живея много простичко. Събуждам се сутрин, отварям очи и разбирам, че съм жив. За пореден ден. Какво да ме мотивира повече? Ставам и тръгвам. Това е в най-общия смисъл на думата. Мен ме мотивира това, че мога да бъда полезен на младите. Мога да бъда полезен на семейството си. На хората, с които работя. Които обичам. Мога да бъда полезен на театъра все още. А това малка мотивация ли е?".

