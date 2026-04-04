Наркотиците могат да унищожат най-светлата, ярка и чиста любов. Да разбият семейство и да оставят вечния печат на тъгата в сърцата на онези, които обичат зависимия и всячески се опитват да го спасят. Такава е и разтърсващата история на малкия Георги в "Бригада Нов дом", който губи баща си заради свръхдоза и живее само със своята баба - Мария.

Миналото остава заключено завинаги в една стая

В един малък апартамент в кв. „Врана“ времето е спряло в деня на най-голямата трагедия и болка, която отказва да си отиде. Преди три години баба Мария и нейният внук Георги губят най-близкия си човек – своя син и баща, издъхнал от свръхдоза пред очите на детето си. Зависимостта към наркотиците го погубва и дори любовта му към собствения му син не успява да го спаси. Така малкия Жоро остава без баща, а майка му "ходи само на родителски срещи". Когато се налага. По задължение. Двамата се чуват, но рядко и той откровено признава, че не познава усещането "да имаш майка". След смъртта на баща му, Георги остава да живее сам с баба си Мария, а за него тя се превръща и в майка, и в баща, и в баба. Най-голямата му утеха, подкрипа и любов.

Тази сурова реалност кара Георги да порасне по-бързо, отколкото трябва. Стените, пропити с вечна тъга, напомнят загубата, а Жоро някак свиква да живее с мисълта, че баща му никога повече няма да влезе през вратата и да каже "здравей". Борбеното момче мечтае да работи, за да помага на баба си Мария, която е целия му свят.

Без плочки, без мивка... но усмивката на баба прави дом

"Бях тук, като умря баща ми! Даде ми 5, отиде там в ъгълчето и заспа...", споделя със свито сърце малкия Жоро.

"Баба за мен е приятел! Във всичко ми е помагала!" - добавя той през сълзи

Георги плаче и разказва тежката си история, но макар и с огромна болка, в думите му се усещат смирение и обич. Безкрайна любов към баба му Мария и благодарност, че тя е останала до него и се грижи той да е добре всеки ден.

"На нищо не мога да се зарадвам, но се опитвам заради Жоро. Да му помогна още малко, да го отгледам!" - споделя съкрушена баба Мария. През сълзи, тя си спомня за своя син и разказва колко добър човек е бил, но за съжаление не е успял да се пребори със зависимостта. Въпреки усилията. Въпреки обичта към детето.

Мария Силвестър и екипа на "Бригада Нов дом" преобразяват дома им и сбъдват една мечта - така Жоро успява отново да се усмихне, а сърцето на баба му открива топлина и надежда, че дори в най-трудните моменти, там има някой, който да ти подаде ръка!