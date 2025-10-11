Борис Христов бе един от най-емблематичните и впечатляващи участници в "Гласът на България". Той стигна до финала на музикалния формат по bTV, през 2021 г. В студиото на "Тази събота", Борис разкри подробности за новата си песен "Всички любими неща" и сподели кои са неговите най-любими неща в живота.

Всички любими неща

Музикантът представи новото си парче "Всички любими неща" и разкри кои са онези неща, без които той не може, а именно семейството и близките му хора. "Много е важно да казваме на близките си, че ги обичаме!" - категоричен е той. А на въпроса как и колко е важно хората да бъдат искрени на първо място със себе си, Борис Христов е убеден, че единствения начин да сме искрени със самите нас е да разговаряме по-често със себе си и да се вслушваме във вътрешния си глас.

Музиката - едно безкрайно вдъхновение

Борис Христов споделя, че вдъхновението за историята в песента не е от сегашна конкретна ситуация, а от общуването му с много и различни хора през годините. Той записва песента с продуцент от Хърватия, който първи се свързва с него и така започва тяхното музикално приключение.

"Обичам да снимам любовта"

Борис разказва, че освен музиката има и друга любима страст - фотографията. Бил е сватбен фотограф дълго време, но този период за него е вече приключен. Той споделя, че продължава да снима, но само за удоволствие. Обича да снима сина си, неща които му се случват в ежедневието и най-вече растения. Да улавя красивото във всеки детайл. Както в музиката, така и в снимките.

