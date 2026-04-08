Една история за сила, обич и надежда – дори когато всичко изглежда невъзможно. Този петък от 20:00 ч. по bTV „Бригада Нов дом“ ще срещне зрителите с Магдалена от Пловдив – майка на три деца, едно от които е с аутизъм, и жена, преминала през изпитания, които биха сломили всеки.

След два неуспешни опита за семейство – първият, белязан от алкохол, тормоз и домашно насилие, а вторият – от зависимост към наркотиците – Маги остава сама с трите си деца. Едно от тях е със специални потребности – диагноза аутизъм, която прави ежедневието още по-предизвикателно. Въпреки това тя не се отказва и продължава да се бори за по-добър живот за тях.

Семейството получава шанс за ново начало в общинско жилище в Пловдив, но вместо уют ги посреща суровата реалност – разруха и тежки битови условия. Когато екипът на предаването влиза в апартамента, се оказва, че ситуацията е още по-критична – жилището е напълно без ток, след като електрическата инсталация липсва.

Снимка: Добромир Иванов

Пред майсторите се изправя сериозно предизвикателство – кратки срокове, тежък ремонт и нужда от цялостно възстановяване. Но както зрителите вече знаят, за този екип няма невъзможни мисии. С много труд, професионализъм и сърце, те се заемат да върнат живота в дома на Маги и децата ѝ.

Снимка: Добромир Иванов

В най-напрегнатите моменти от ремонта, Мария Силвестър отново ще внесе топлина и настроение – както за майсторите, така и за семейството. С малки, но значими жестове и изненади тя ще покаже, че промяната не е само в стените, а и в усещането за грижа и подкрепа.

Снимка: Добромир Иванов

„Това, което правят за нас, ще го помня цял живот“, през сълзи споделя Маги.

Историята на Маги се нарежда до други силни моменти от предаването, като например епизода от предходната седмица, когато зрителите се запознаха с трогателната история на малкия Георги, който преживява тежка загуба още в ранна възраст. Неговият баща почива от свръхдоза пред очите му, оставяйки го само с баба му Мария, която се грижи за него.

Суровата реалност и всекидневните трудности оставят своя отпечатък върху дома им, където времето сякаш е спряло в деня на трагедията. Въпреки болката, Георги продължава да мечтае и да помага на своята баба, а екипът на „Бригада Нов дом“ решава да преобрази жилището им, за да им върне надежда, уют и топлина.

Такива случаи напомнят, че зад всеки ремонт стои много повече от нов интериор – стои човешка съдба.

Финалът този път ще бъде повече от символичен – домът не само ще бъде напълно преобразен, но и ще има ток. Светлината ще се върне буквално и преносно, заменяйки тъмнината, в която семейството е живяло досега.

„Бригада Нов дом“ се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming" с фокус отговорното отношение към природата. Осмият сезон на предаването е сертифициран от albert (BAFTA).