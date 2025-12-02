2 декември е отреден да бъде „Щедрият вторник“. Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация „BCause“, гостува в предаването „Тази сутрин“, където разказа повече за кампанията и с какво е свързана.

„Щедростта помага да променим света и заслужава да има свой празник. Днес е празник и на промяната, която се случва след участието на всеки от нас“, сподели Баракова в ефира на bTV.

Тя продължи, като обясни, че в топлите страни има много повече доброволци навън, но няма друга разлика. В сайта на организацията можете да откриете повече от 40 инициативи - от мъжко здраве, женски репродуктивни проблеми, животът на възрастните хора на село до екология и много други.

„30 години сме дом на благотворителността“, завърши тя.