2 декември е отреден да бъде „Щедрият вторник“. Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация „BCause“, гостува в предаването „Тази сутрин“, където разказа повече за кампанията и с какво е свързана.
„Щедростта помага да променим света и заслужава да има свой празник. Днес е празник и на промяната, която се случва след участието на всеки от нас“, сподели Баракова в ефира на bTV.
Тя продължи, като обясни, че в топлите страни има много повече доброволци навън, но няма друга разлика. В сайта на организацията можете да откриете повече от 40 инициативи - от мъжко здраве, женски репродуктивни проблеми, животът на възрастните хора на село до екология и много други.
„30 години сме дом на благотворителността“, завърши тя.
Какво ще се случи на 2 декември?
Почувствай духа на Щедрия вторник с новия ни видео-клип, билбордовете в 3 града и метрото на София и специалните комуникационни проекти:
- „Откъсни и поДари“ – намери нашия tear-off банер, откъсни листче като символ на малък жест на доброта, който всеки може да подари! Креативна идея на агенция CreateX.
- „Щедрият календар“ в Instagram профила на Giving Tuesday Bulgaria предлага 30 каузи, които можеш да подкрепиш. Креативна идея на агенция CreateX.
- „Щедри на думи“ са посланията на малкото листче, което може би ще намериш под чистачките на предното стъкло или в пощенската си кутия, с които се надяваме да те усмихнем и зарадваме. Креативна идея на Фондация BCause.
Събитията, в които може да вземете участие, са 18 и се увеличават!
- „Щедрият вторник в Бизнес парк“. От 2 до 4 декември в Сграда 10 може да си купите сувенир от благотворителен базар, да участвате в спортен турнир, работилници с НПО, онлайн дарителски кампании, да дарите храна в локалния Магазин 345.
- „Дари лев за добро“ е дарителска кампания, с която банка ДСК улеснява дарения за Фонд „Нашите родители“ на Фондация BCause за подобряване живота на възрастните. За последен път даряваме в лева.
- Mastercard включи две дарителски платформи в своята програма за кешбек и само на 2 декември дарителите в DMS и Платформата.бг, които дарят с регистрирани на http://www.priceless.com/den карти, ще получат 10% обратно.
- Фондация „Глобални библиотеки България“ организира кампания за събиране на книги за библиотеките в затворите в Сливен, в Пазарджик и в София. Подходящи за даряване са нови или добре запазени книги от съвременни и класически автори, разговорници, речници и правна литература.
- „Коледна магия“ в Тракийски университет, Стара Загора – на 2 декември от 11 до 16 часа в Ректората може да донесете или купите изработени от вас дарове за базара.
- Aкциии за кръводаряване в София (на 2, 3, 4 декември в Бизнес парка) и в Стара Загора (на 22 декември в офиса на Самаряни)
И още много събития, които предлагат празнични преживявания и покупки с кауза в сайта на Щедрия вторник.
Цялото интервю - вижте в следващото видео.
