В динамичната IT среда компаниите търсят не просто надеждна техника, а решения, които намаляват разходите, ускоряват работата и гарантират сигурност на корпоративно ниво. Ето защо MacBook Pro се превръща в предпочитан избор за системни интегратори, IT доставчици и компании, независимо те техния размер, които искат да изградят устойчива технологична инфраструктура.

Когато това решение е подкрепено от iSTYLE Business+ – официалния Apple Premium Partner за бизнеса в България – ефектът е още по-значим: оптимизирани разходи, експресна доставка, MDM интеграция, персонализирана консултация и пълна поддръжка през целия жизнен цикъл на устройствата.

MACBOOK PRO: СТАНДАРТЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Новите модели MacBook Pro с M5, M4 Pro и M4 Max чипове осигуряват мощност, която традиционните мобилни работни станции трудно достигат. Това е ключово за бизнеси, които работят с:

софтуер за разработка

CAD/CAM инструменти

обработка на снимки и видео

облачни платформи

сложни бази данни

многозадачност в корпоративна среда

С до 22 часа живот на батерията, липса на шум и минимално загряване, MacBook Pro осигурява стабилност, която ИТ отделите оценяват, а служителите усещат всеки ден.

ЗАЩО MACBOOK PRO Е ДОБРИЯТ ИЗБОР ЗА КОРПОРАТИВНА СРЕДА

Съвременният бизнес поставя високи изисквания към технологиите - изчислителна мощ, добра графика, устойчиво натоварване и дългосрочен жизнен цикъл.

MacBook Pro предлага значими предимства:

висока производителност при сложни процеси

стабилна работа с професионален софтуер

добър термален мениджмънт

дълъг реален експлоатационен живот

висока остатъчна стойност при Trade-In.

За компаниите това означава: по-малко инциденти, по-малък риск от downtime и по-нисък TCO (Total Cost of Ownership).

Mac устройствата се отличават с вградена многослойна защита и архитектура, която елиминира голяма част от рисковете, характерни за други платформи.

Предимства за IT екипите:

защита от вируси и злонамерен софтуер по подразбиране

безплатни, дългосрочни ъпдейти

FileVault криптиране на ниво устройство

Seamless интеграция с корпоративни VPN и мрежови политики

възможност за Zero-Touch внедряване от разстояние.

Mac се доставя с предварително инсталирана операционна система и е готов за работа в секунди. Това намалява времето за внедряване и елиминира нуждата от допълнителни лицензи, обучения или настройки.

ЕДНА ЕКОСИСТЕМА.

Apple устройствата работят като един организъм. За служителите това означава бързина и удобство, а за бизнеса - ефективност и по-малко загубено време.

iPhone приема обаждания и съобщения директно на Mac

AirDrop прехвърля файлове мигновено между устройствата

Sidecar превръща iPad във втори дисплей

AirPods се свързват автоматично

Keychain синхронизира паролите сигурно през цялата екосистема.

Този тип интеграция повишава продуктивността и позволява на екипите да работят по-бързо, независимо къде се намират.

КАКВО ВИ ДАВА iSTYLE BUSINESS+

Създаването на бизнес профил в iSTYLE Business+ отваря свят на ексклузивни отстъпки за вас и вашия бизнес. Регистрирайте се сега и кажете "да" на безплатната доставка и - да - на бизнес ценова листа с отстъпки.

И ОЩЕ:

ABM/MDM pre-enrollment – готовност за централизирано управление още при първото включване. Тази услуга позволява автоматично конфигуриране, сигурно включване в корпоративната структура и минимално натоварване на IT екипите.

Trade-In програма – обратно изкупуване на настоящи устройства с цел оптимизация на бюджета. Това дава възможност за по-нисък общ разход и по-лесно планиране на обновяването на хардуера.

MacComfort – +2 години удължена гаранция (общо 3 години). Осигурява удължена защита за устройствата и намалява риска от непланирани разходи през жизнения цикъл.

iCare+ – застраховка за пълна сигурност.

Покрива инцидентни повреди, течности, счупвания и други рискове, които могат да доведат до прекъсване на работата.

ПАРТНЬОРСТВОТО, КОЕТО ПРОМЕНЯ НАЧИНА НА РАБОТА

Като Apple Premium Partner и официален партньор за бизнеса, iSTYLE предлага цялостно решение - от избор на устройства до тяхното внедряване, управление и поддръжка.

Основни предимства за компаниите:

Замяна на стари MacBook устройства.

Оптимизиране на фирмения хардуерен парк чрез Trade-In програма.

Безплатна доставка на следващия ден.

За да може вашият екип да започне работа незабавно.

Пълна поддръжка и удължена гаранция.

Удължена гаранция и персонално обслужване през целия жизнен цикъл на устройствата.

MDM интеграция и корпоративно управление.

Съвместимост с водещи Mobile Device Management решения — идеално за системни интегратори и ИТ администратори, които управляват множество устройства.

Персонален бизнес консултант.

Специалистите на iSTYLE помагат при избор на конфигурация, внедряване, обучение и оптимизация.

ЦЕЛТА: ПО-СИЛЕН, ПО-СИГУРЕН И ПО-ЕФЕКТИВЕН БИЗНЕС

MacBook Pro не е просто устройство, а инвестиция в по-висока производителност, по-ниски оперативни разходи и по-добра инфраструктура.

А когато тази инвестиция е подкрепена от iSTYLE Business+, компаниите получават цялостна B2B услуга от най-висок клас.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СВОЯ БИЗНЕС ПРОФИЛ В iSTYLE И ОТКРИЙТЕ ЕКСКЛУЗИВНИТЕ БИЗНЕС ПРЕДИМСТВА

Регистрацията в платформата iSTYLE Business+ отваря достъп до:

специални ценови условия

персонални оферти

експресна доставка

отстъпки според обем и честота

бизнес Trade-In решения

Регистрирайте бизнеса си още днес и повишете ефективността на вашата организация:

https://istyle.bg/pages/business-contacts.

