Стъпката е само една. Капката.

Продуктът, който използва прелестната Нанси Карабойчева е Revitalift Glass Skin.

За 100 часа хидратация и сияен вид?*

Изглажда фините линии. Glass Skin е корейски тренд за плътна, сияйна и гладка кожа, която отразява светлината. Постигнете Glass Skin ефект, който трае до 5 дни, с помощта на течната грижа Glass Skin, разработена от азиатските лаборатории на L’Oréal Paris.

ВДЪХНОВЕН ОТ КОРЕЙСКИЯ GLASS SKIN ТРЕНД, С ТЕХНОЛОГИЯ FUSIOGLYDETM

РЕЗУЛТАТИ: Абсорбира се за 5 секунди1 и осигурява 100 часа хидратация2.

Веднага след употреба: Кожата е по-сияйна, +93% хидратация2, изглежда по-свежа и по-здрава.

След 6 седмици:3 Кожата изглежда по-плътна, фините линии изглеждат намалени, а кожата е по-гладка на допир.



СЪСТАВКИ: Обогатен с дермо-активни съставки



2 ХИАЛУРОНОВИ КИСЕЛИНИ: Макро хиалуроновата киселина помага за хидратацията на кожата, докато микро хиалуроновата киселина помага за изглаждане на повърхността на кожата и придаване на плътност.



ВИТАМИНИ C** + B3 (НИАЦИНАМИД): Подпомагат блясъка и изравняват тена на кожата.

ВИТАМИН В5 (ПАНТЕНОЛ): Възстановява и укрепва кожната бариера за по-гладка кожа.



Всяка сутрин и вечер нанасяйте 3-5 капки върху чиста, суха кожа. Подходящ за всички типове кожа. Лека текстура. Съвместим с грим.





1Сензорен тест, 17 души.

2Инструментален тест, 26 жени.

3Клиничен тест, 70 жени.

*Инструментален тест, 26 жени и клиничен тест, 70 жени.

**Деривати на витамин C