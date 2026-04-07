За пета поредна година, в партньорство с бранда за бебешки и детски продукти KikkaBoo, Ozone.bg стартира дарителска кампания в подкрепа на деца в риск.

По време на кампанията, която стартира на 6 април и ще продължи до 19 април, всяка направена поръчка, съдържаща продукт на KikkaBoo през платформите Ozone.bg и Baby.bg, ще добавя по 1 евро към общата дарителска сума. Клиентите ще имат и възможност активно да се включат в кампанията, закупувайки дарителски ваучери на стойност 1, 3, 5 или 10 евро.

Инициативата дава възможност на всеки потребител лесно и достъпно да стане част от кауза, насочена към подобряване на условията и грижата за деца в нужда.

„Вече пета поредна година, заедно с KikkaBoo подкрепяме SOS Детски селища България – партньорство, което за нас има дълбок смисъл. Надграждаме тази инициатива, защото вярваме, че грижата за децата трябва да бъде споделена и устойчива.“, сподели Мартина Ангарева, категориен мениджър на категория „Майка и бебе“ в Ozone.bg и Baby.bg.

Събраните средства ще бъдат насочени към осигуряване на сигурна, спокойна и пълноценна среда за израстване на децата – както за тези, настанени в приемни семейства в София, Перник, Брезник, Велико Търново, Габрово и Трявна, така и за децата, които получават подкрепа чрез SOS центровете за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна.

„Кампанията „Заедно за щастливо детство“ е доказателство, че когато обединим усилия около обща кауза, можем да постигнем реален ефект. За нас това не е еднократен акт, а дългосрочен ангажимент към децата, които имат нужда от подкрепа, внимание и сигурна среда за развитие“, допълва тя.

За Ozonе:

Ozone започва своята история през 2008 г. със сайта Ozone.bg и се позиционира като нишов проект за книги, гейминг и поп култура. През годините Ozone постепенно се развива до най-бързо растящата e-commerce платформа в страната и днес, 18 години по-късно, е лидер в България по обем на поръчките. Бизнесът се развива по модел „Ozone Powerhouse“, който комбинира e-commerce, ритейл, издателска дейност и B2B партньорства. Компанията оперира на няколко пазара–България, Румъния, Гърция и Хърватия, като разполага и с мрежа от физически магазини в големите градове. Настоящото портфолио на компанията включва: Ozone.bg, Baby.bg и международните уебсайтове в Румъния, Гърция и Хърватия, физическите магазини Ozone Games, Ozone Live, Ozone Pro, издателствата Artline Studios, Ozone Books, Архонт-О, бранда за пъзели и настолни игри Black Sea, както и поредицата настолни игри Криминист. С постоянни инвестиции в автоматизация, мобилни технологии и логистика, Ozone изгражда устойчив модел на растеж, с фокус върху клиентското изживяване.

За Kikkaboo:

Kikkaboo е млад и бързо развиващ се бранд за бебешки стоки, създаден през 2016 година, който за кратко време успява да набере популярност както на българския, така и на редица чужди пазари. Асортиментът на бебешки стоки с марка KikkaBoo е изключително разнообразен. Той обхваща всичко необходимо за детето от едрогабаритни и малогабаритни стоки до текстилни аксесоари. Към днешна дата марката е успешно реализирана на повече от 30 пазара.