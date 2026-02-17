За много жени кафето не е просто напитка, а личен ритуал. То е първият аромат сутрин, кратка пауза между ангажиментите или момент на наслада в края на деня. Изборът на кафе днес все по-често е въпрос не само на вкус, но и на стил на живот, настроение и ценности.

Именно с тази идея BILLA създава TIRA, свой собствен кафе бранд, който обединява съвременно усещане, разнообразие от вкусове и отговорен подход към природата. TIRA не е просто кафе, а покана да превърнеш всяка чаша в момент за себе си.

Кафе с характер и ясен произход

Една от първите стъпки към добрия вкус е произходът. Кафе TIRA се произвежда от селектирани плантации в Южна Америка – Бразилия, Колумбия и Перу, региони, известни със своята традиция в отглеждането на висококачествено кафе. Комбинацията от климат, надморска височина и внимателна селекция на зърната създава балансиран вкус с плътен аромат и кадифена текстура.

Всяка чаша TIRA носи усещане за автентичност, качество и внимание към детайла, нещо което се усеща още с първата глътка.

Пълен асортимент за всеки вкус и момент

Една от силните страни на кафе TIRA е разнообразието, което позволява да избереш кафе според настроението и ритуала си.

Кафе на зърна TIRA е предназначено за истинските любители на аромата. Подходящо за автоматични кафемашини или прясно смилане у дома, то включва варианти като Espresso, Barista Crema, Barista Espresso, както и блендове Peru Brazil и Colombia Brazil. Всеки от тях предлага различен интензитет и вкусов профил, от по-мек и балансиран до по-силен и наситен.

Мляното кафе TIRA е идеално за уютните моменти у дома. Подходящо за френска преса, мока, филтър или класическа кафемашина, то се предлага във вкусове GOLD, INTENSO, ESPRESSO и CREMA, класически избори с характер, които се вписват както в сутрешния старт, така и в следобедната пауза.

Капсулите TIRA са създадени за динамичното ежедневие. Съвместими с Nespresso Original и Dolce Gusto, те предлагат Espresso, Lungo и Crema, както и ароматни варианти Vanilla и Caramel. Капсулите за Nespresso са изработени от 80% рециклиран алуминий, което ги прави по-устойчив избор без компромис във вкуса.

Как да разпознаеш своето кафе

Опаковките на кафе TIRA са проектирани така, че да улесняват избора. На тях ясно са обозначени:

препоръчителният начин на приготвяне;

видът кафе – 100% Арабика или балансирана смес с Робуста;

степента на изпичане, киселинност и сила;

интензитетът на вкуса.

Тази информация ти помага да избереш кафе не просто по навик, а според конкретния момент от деня.

Кафе с мисъл за бъдещето

BILLA залага на отговорен подход и чрез своя бранд TIRA. Всички кафе зърна са от плантации, сертифицирани от Rainforest Alliance, което означава подкрепа за устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и по-добри условия за местните фермери. Рециклируемите опаковки и алуминиевите капсули с висок процент рециклиран материал допълват тази философия.

Малки трикове за перфектната чаша у дома

За да извлечеш максимума от кафе TIRA, смилай зърната непосредствено преди приготвяне и използвай вода с температура между 92 и 96°C. Загрей чашата предварително, експериментирай с пропорциите кафе и вода и добавяй фини вкусови акценти като канела, какао или растително мляко. Съхранявай кафето в плътно затворен съд, на сухо и хладно място.

Не просто кафе, а лично преживяване

С TIRA, собствения кафе бранд на BILLA, всяка чаша се превръща в момент на наслада, почивка и вдъхновение. Независимо дали избираш кафе на зърна, мляно или капсули, ти избираш вкус, стил и отношение към малките удоволствия в ежедневието. Защото добрият ден често започва с аромат… и завършва с усмивка.