Цветелина Трендафилова е изпълнителен директор на фитнес веригите Next Level и Flais и ключова фигура в мисията спортът да се превърне в достъпна част от ежедневието на всички. С дългогодишен опит в управлението и развитието на спортни услуги, тя и екипът й активно работят за налагането на устойчиви здравословни навици в обществото. През последната година компанията прави сериозна стъпка в тази посока, като въвежда детски тренировки в редица свои обекти. В интервюто тя разказва какво стои зад това решение, какви са ползите за децата и каква е дългосрочната визия на Next Level и Flais за развитието на тази услуга.

- Г-жо Трендафилова, през последната година във все повече от обектите на веригата започнахте да предлагате тренировки за деца. Какво Ви мотивира да развиете тази услуга?

Истината е, че това не беше просто бизнес решение. В комуникацията с нашите клиенти забелязахме реална нужда от такива занимания. Все повече родители споделяха, че децата им прекарват твърде много време вкъщи пред екраните, че им е трудно да комуникират, че не откриват подходяща активност за тях. Сами можете да си представите колко е трудно за един спортуващ родител да приеме това.

Обърнахме се и към специалисти, разгледахме проучвания. Оказа се, че едно дете прекарва между 4 и 7 часа на ден пред телефон, таблет или компютър. Това неминуемо води до обездвижване, проблеми с концентрацията и наднормено тегло още в ранна възраст.

За нас беше естествено да реагираме - като хора, които работят със здравето и движението, ние имаме отговорност не само към възрастните, но и към следващото поколение.

- Какви са основните ползи от това децата да тренират в ранна възраст?

Най-важното е, че се изграждат навици. Не говорим само за спорт, а за отношение към движението като нещо нормално и приятно. Дете, което свикне да се движи редовно, много по-вероятно ще остане активно и като възрастен.

Освен това, тренировките помагат за координация, дисциплина, работа в екип и самочувствие. Особено при по-малките - това е начин да изразходват енергията си по здравословен начин.

- Какви видове детски тренировки предлагате в момента?

Всяко дете е различно, затова се стараем да предоставяме разнообразие от типове тренировки. Имаме бойни спортове, които развиват дисциплина и концентрация, танцови занимания за по-артистичните деца, както и функционални тренировки, които комбинират различни елементи и дават обща физическа подготовка.

На голям успех се радва калистениката за деца. В тези тренировки има много гъвкавост и акробатика и това е наистина зареждащо за по-палавите и динамични малчугани.

Обхващаме възрастовите групи от 4 до 14 г., като програмите са съобразени не само с възрастта, но и с предварителната подготовка и кондиция на участниците в групата. Това е много важно - подходът към 5-годишно дете е съвсем различен от този към тийнейджър.

– Споменахте, че има както платени, така и безплатни опции. Каква е идеята зад това?

Знаем, че всеки родител има много разходи - за училище, частни уроци, специализирани занимания по спорт, и понякога се налага да лиши децата си от нещо, което искат, от финансови съображения.

Ние в Некст Левъл вярваме, че спортът трябва да бъде преди всичко достъпен. Безплатните занимания в някои клубове са нашия начин да предоставим на повече деца шанса да опитат, без това да е финансово натоварване за родителите.

- Как подбирате треньорите, които работят с деца? Това е доста специфична аудитория.

Абсолютно. Подборът на треньори е най-важната част от този проект и именно затова пускаме заниманията поетапно - за да сме сигурни, че сме намерили най-подходящите хора. Сертификацията за работа с деца е задължителна, но освен това, добрият треньор трябва да е търпелив, да има подход и желание за комуникация с различни неподправени детски темпераменти. За нас е важно треньорът да може да създаде среда, в която децата се чувстват спокойни и мотивирани, а родителите да знаят, че оставят най-скъпото си в сигурни ръце.

Работим и по вътрешни обучения, защото вярваме, че това е процес - треньорите също се развиват, когато работят с деца.

- Какви са рисковете, ако децата не се движат достатъчно?

Рисковете вече са видими и, за съжаление, стават все по-чести. Все повече се говори за детско затлъстяване, проблеми с гръбначния стълб, лоша стойка и липса на издръжливост. Това, което преди виждахме основно при възрастни, вече се среща и при деца.

Но има и нещо по-малко видимо, което често се подценява - психическото здраве. Липсата на движение влияе директно върху настроението, концентрацията и дори качеството на съня. Децата стават по-раздразнителни, по-трудно се фокусират в училище и по-бързо се уморяват.

Когато към това добавим и дългите часове пред екрана и липсата на пълноценна комуникация, ефектът се засилва - говорим за заседнал начин на живот, който не дава на тялото и мозъка възможност да се „рестартират“ по естествен начин.

Движението не е просто физическа активност - то е начин децата да балансират ежедневието си, да освобождават напрежението и да изграждат по-здравословна връзка със собственото си тяло още от ранна възраст.

- Каква е Вашата визия за развитието на детските програми занапред?

Целим да ги развиваме устойчиво - не просто като услуга, а като общност. Да изградим среда, в която децата идват с желание, създават приятелства и се чувстват добре. Затова и работим в малки групи, за да се обърне персонално внимание на всички.

Ако успеем да помогнем дори на малка част от тях да изградят здравословни навици, това ще бъде голям успех за нас.

Детските тренировки във верига фитнеси Next Level и Flais могат да бъдат посещавани с карта MultiSport Kids или абонамент