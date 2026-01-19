Миглите изпълняват много повече функции от това просто да бъдат красив „аксесоар“. Всъщност те са изключително важни за здравето на очите - стимулират рефлекса на мигане, защитават от замърсявания и дори филтрират силната светлина и отблясъците.

Това прави трудно обясним социално-медийният тренд, битуващ в последно време, при който мъжете подрязват или дори напълно обръсват миглите си - в опит да изглеждат „по-мъжествени“.

Редица видеа, публикувани в социалните мрежи, показват мъже, които смело държат остриета близо до очите си в търсене на по-къси мигли. И ги постигат – или чрез електрически тримери или пък само с ножици (и стабилна ръка).

Според офталмолозите, това е изключително погрешно - миглите са жизненоважни както за зрителния опит, така и за здравето на очите. А премахването им по методите, показвани в социалните мрежи е още по-лоша идея. Подрязването или рязането на мигли може да причини дискомфорт и раздразнение, тъй като оставя остър къс край, който се търка по повърхността на окото и увеличава риска от възможни наранявания.

Възходът на „мъжествеността“

Блестящите мигли са били символ на женственост и привлекателност в продължение на векове, изобразявани в изкуството, поезията и литературата.

Но в днешния все по-мъжествен политически климат, подхранван от технологични предприемачи като Марк Зукърбърг - който открито е подтиквал за повече „мъжествена енергия“ в корпоративния свят, е лесно да се разбере защо някои мъже искат да потиснат всичко в своя външен вид, което може да се възприеме като явно женствено.

След десетилетия на спад, традиционализмът по отношение на половете все повече нараства сред населението на САЩ - според данни от проучване, проведено през 2024 г.

Според проучването, 48% от мъжете са съгласни, че жените „трябва да се върнат към традиционните си роли“ в обществото - значително увеличение спрямо май 2022 г., когато цифрата е била едва 28%.

Снимка: iStock

Кой иска дълги, гъсти мигли?

Миглите са силен бинарен признак. В момента модата налага дамите да имат мигли, които са изключително дълги, дебели и черни. Те се възприемат като индикатор за висока ‘супер’ женственост – и следователно за противоположния пол трябва да е обратно.“

„Колкото по-консервативно, регресивно или може би по-традиционно е едно общество, толкова повече ще се стреми да създаде два пола, които изглеждат много различно един от друг,“ казва Мередит Джоунс, професор по изследвания на половете в Brunel University of London пред CNN. И предвид, че в подобни общества жените все още и дори все повече се възприемат и третират като „по-низши“ от мъжете, не е изненада, че много мъже искат да избегнат възприемането им като „женствени.“

Но тенденциите са циклични. И за всяко действие има реакция. „Модите изникват от времето, в което живеем,“ отбеляза още Джоунс. „60-те години на миналия века са класически пример за това. Едно от „оплакванията“ на консерваторите по това време беше, че вече не могат да различат мъжете от жените заради разпространението на панталони с широки крачоли и дългата коса, носена и от двата пола. Следващите десетилетия донесоха нови схващания – и всички това показва, че подобни движения винаги са циклични.“

