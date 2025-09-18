Актьорът от „Карате кид“ Джейдън Смит се отправя към Париж за следващата си работа! 27-годишният рапър ще приложи любовта си към модата в новата роля - креативен директор на мъжката марка за луксозна мода Christian Louboutin.

Джейдън, син на Уил Смит и Джейда Пинкет Смит, ще „ръководи създаването на четири колекции годишно от мъжки обувки, кожени изделия и аксесоари“. Той ще помага и за развитието на визуалната и емоционална идентичност на марката в маркетингови кампании, съответните събития и преживявания, пише People.

Партньорството започва, благодарение на шестгодишното приятелство между Джейдън и Лубутен. То произлиза от случайна среща в Париж, по време на която те обсъждат общата си артистична визия. Срещата се е случила и след поредица от забележителни появи на младата звезда с провокативни тоалети - от шапка с форма на замък на наградите Грами до използването на собствените му коса като аксесоар на Мет Гала през 2017 г.

Снимка: Getty Images

„Когато за първи път срещнах Джейдън, видях в него естествено прилягане към модната къща. Светът му е богат и многоизмерен, стилът и културната му чувствителност са вдъхновяващи, а любопитството и откритостта му са забележителни“, казва Кристиан Лубутен.

„Чувствах, че с неговото творческо ръководство мъжката ни колекция ще се развива по вълнуващ и динамичен начин. Той е перфектното допълнение към нашия творчески екип и наистина очаквам с нетърпение да се забавляваме, докато работим с него по нашите мъжки колекции.“

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Джейдън изрази вълнението си от поемането на ролята, отбелязвайки, че партньорството му и Лубутен е естествено допълнение към тяхната еволюция.

„Сливането на моята визия с тази на Кристиан идва съвсем естествено, защото виждаме света по много сходен начин. Има споделено уважение към творческата свобода и мисля, че затова ни върви работата. Искам да продължа историята, почитайки миналото, докато оформям бъдещето през собствената си гледна точка“, пише People.

„Това не е просто титла – това е творчески дом. Кристиан ми даде място, на което мога да изследвам, да уча и да творя свободно. Неговото наследство е изградено върху упорит труд и радост и аз искам да продължа това занапред", споделя още актьорът.

