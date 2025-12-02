През изминалия уикенд феновете на италианската Серия А станаха свидетели на нещо необичайно - вместо познатите фамилии, на фланелките на много играчи се появиха женски имена. Зад този символичен жест стои силно послание.

Този уикенд Серия А показа, че футболът може да бъде много повече от спорт - той може да бъде платформа за социална промяна.

Кампания за промяна

Футболните клубове от Италия се обединиха около инициативата „A Red to Violence“ - мащабна кампания за повишаване на осведомеността и борбата с насилието над жени. Вместо традиционните надписи, играчите носиха на гърбовете си имената на важни жени в живота им – съпруги, майки, дъщери, партньорки или други близки.

Британската звезда Джейми Варди, част от Cremonese, излезе на терена с името „Беки“ – жената до него в реалния живот. Публиката реагира бурно, а жестът му предизвика вълна от положителни реакции в социалните мрежи.

Няколко клуба, едно послание

Идеята не беше еднолично действие от един отделен играч, а координирана инициатива на високо ниво. Сред отборите, които се включиха в акцията, са Cremonese, Lazio, Parma, Udinese, Lecce и други, като десетки футболисти участваха в жеста.

Някои от играчите допълниха посланието с червени драскотини по лицето - символ на подкрепа за жените, преживели насилие. Други отправиха лични послания в социалните мрежи след срещите.

Цялата организация бе координирана с Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените - 25 ноември.

Кампанията се проведе на един от най-гледаните футболни шампионати в света и това не е случайно. Социалните кампании, насочени чрез спорт, имат доказано по-силен обществен ефект, защото достигат до голяма и разнородна аудитория.

Посланието на инициативата е ясно: всяка жена заслужава сигурност, защита, уважение и глас

Когато спортът говори

Голяма част от обществото възприема футбола като свят, доминиран от мъже. Именно затова подобен жест на солидарност има силен заряд - посланието е, че темата за насилието над жени не е „женски проблем“, а обществен проблем, изискващ подкрепа и внимание от всеки.

Фланелките с имената на жените напомнят, че зад всеки футболист стои човек, който обича, уважава и се грижи за жените в живота си, и че борбата срещу насилието започва не само със закони и институции, а със съпричастност и активна позиция.

Как малки футболисти правят комплименти на жените и предизвикателства за мъжете - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK