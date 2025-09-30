Във все повече градове в България напоследък виждаме фигури на деца, монтирани до пешеходни пътеки. Тяхната цел е една - с присъствието си да стреснат или поне да предупредят шофьорите да намалят скоростта, докато минават през зебрите.

Детските фигури са в два варианта – на момченце, което държи топка и на момиченце, гушнало играчка. Оказва се обаче, че те не са анимационни герои, а прототипи на съществуващи деца – внуците на бургаски предприемач, който предлага идеята за фигурите.

„Това са Божидара и Делмар. Изработих първите фигури по техен образец, така да се каже - овековечих ги“, разказва пред Ladyzone Иван Панайотов. Първите няколко той подарява за каузата безопасно движение по пътищата. После поръчките идват една след друга, а от миналата година интересът към тях е много голям. Поръчват ги най-вече организации, в които членуват родители, загубили децата си на пътя, както и фирми и предприемачи, които искат да направят дарения. От както е започнал производството на детските фигури, Иван Панайотов е продал над 80.

Снимка: Личен архив: Силяна Щилиянова

Божидара и Делмар предупреждават водачите в различни селища в Силистра, Разград, Костинброд, Казанлък, Стара Загора, Поморие и разбира се в Бургас. Последната, засега, фигура на момченцето с топката е поставена на пешеходна пътека в бургаския к-с „Изгрев“ на 16 септември миналага година. Тя е закупена със средства, събрани като дарения от служители на полицията, разказват от Областната дирекция на МВР. А Иван Панайотов допълва, че за изработката на една детска фигура - от началото на процеса до изрисуването на детайлитие, са необходими около 2 месеца. Куклата е направена от стъклопласт, бетон и арматура и е в реални размери на 6-7 годишно дете, а цената й е около 3000 лв.

Снимка: Личен архив: Силяна Щилиянова

От миналата година на Божидара и Делмар радват и жителите на софийското село Мрамор. В София също има пешеходна пътека, до която са поставени две детски фигури като аларма срещу високата скорост. Те са на ул.“Гурко“, където за съжаление преди 2 г. бе прегазен 15-годишният Филип. Триизмерните фигури на момиченце и момченце предупреждават шофьорите да намалят, а пешеходците – да бъдат внимателни докато пресичат.

