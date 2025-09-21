"Събор София - Панчарево" е тридневно събитие - от 20 до 22 септември, посветено на една изключително важна кауза, а именно безопасността по пътищата. Движението съчетава музика, култура, атрактивни шоу програми и образователни инициативи. С вход свободен и разнообразна програма за малки и големи, съборът предлага незабравими преживявания, но и отправя силен апел за внимателно и отговорно шофиране по пътищата.

Движение с кауза

На 22 септември, последния ден от събитието, посетителите ще имат възможност да се насладят на зрелищно дрифт и стънт шоу, представено от професионалния състезател Ива Русинова. Атракцията ще предложи силен адреналин и динамика. За най-малките гости отново ще има специална програма – куклен театър, който ще ви потопи в красива история и ще завладее изцяло сетивата ви. Един прекрасен избор за прекарване на време с децата, докато мислено се разхождате по пътеките на приказния свят.

Музика, емоция, танц, но преди всичко – събитие, което променя

Кулминацията на вечерта ще бъде фолклорният концерт на Десислава, която ще сподели сцената с фолклорния ансамбъл „Искърска плетеница“. И през трите дни на събитието за доброто настроение ще се грижи обичаният DJ Cass. Съчетавайки модерно звучене и ярки нюанси от българските традиции, програмата обещава емоционален и вълнуващ финал на тридневния събор, който, освен важно и дълбоко послание, създава и ценни спомени, които да разказвате с усмивка.

Активностите ще се проведат на открито - Голямата поляна пред ВЕЦ „Кокаляне“, а входът остава свободен за всички желаещи да се включат. Посетителите ще имат възможността да изпробват специални симулации, които показват как алкохола и наркотиците променят реакциите на шофьорите.

Снимка: facebook.com

