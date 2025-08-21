Всеки аматьор и собственик на АТВ трябва да е насяно, че въпреки цялата привидна простота на управление на този тип превозно средство, се изискват определени умения. Нещо, което явно липсва на повечето шофьори – свидетелство за това са зачестилите инциденти в последно време. Най-пресният пример е от преди броени дни, когато ученик в 12 клас блъсна шестима пешеходци с АТВ в курортния комплекс Несебър. Случаят предизвика широк отзвук в обществото и повдигна редица въпроси.

АТВ (All-Terrain Vehicle) е превозно средство, предназначено за шофиране по неравни терени – като гори, планини, пясъчни дюни и “черни“ пътища. В последните години придобива все по-голяма популярност, а броят на собствениците и любителите се увеличава ежедневно. И това не е случайно - шофирането офроуд може да бъде много вълнуващо занимание, а за целта се използва предимно АТВ.

Защо АТВ може да бъде опасно

Лесно се преобръща - превозното средство има висок център на тежестта, което го прави нестабилно при завои или стръмни наклони. Преобръщането е причина за тежки наранявания.

- превозното средство има висок център на тежестта, което го прави нестабилно при завои или стръмни наклони. Преобръщането е причина за тежки наранявания. Липсва защита - за разлика от автомобилите АТВ няма кабина, предпазни колани или въздушни възглавници. При инцидент, водачът често бива буквално изхвърлен или затиснат от самото превозно средство.

- за разлика от автомобилите АТВ няма кабина, предпазни колани или въздушни възглавници. При инцидент, водачът често бива буквално изхвърлен или затиснат от самото превозно средство. Често се управлява от неопитни водачи - много хора подценяват трудността на управлението и не познават техниките за безопасност. Често деца или младежи шофират без нужните умения или надзор.

- много хора подценяват трудността на управлението и не познават техниките за безопасност. Често деца или младежи шофират без нужните умения или надзор. Не се използва правилна екипировка - каране без каска, броня, ръкавици и ботуши увеличава риска от сериозни наранявания.

- каране без каска, броня, ръкавици и ботуши увеличава риска от сериозни наранявания. Високи скорости и опасни терени – една изключително опасна комбинация.

Как се управлява безопасно АТВ

При наличие на защитна екипировка

Умерена скорост, която никога не се превишава, особено на непознат терен

Без да се превозват хора – целта на моторизираното средство не е това

След преминаване на курс или обучение за управление на АТВ

Нужно ли е свидетелство за управление на АТВ

Ако АТВ се шофира извън обществени пътища - частен имот, офроуд трасе или в гората, където няма движение на други превозни средства и не се застрашават хора, шофьорска книжка не е наложителна (това не означава, че е напълно безопасно или разрешено навсякъде – местни закони и горски правила също се прилагат).

Ако АТВ се управлява по обществени пътища, включително в населено място, селски път или дори паркинг, е необходима шофьорска книжка категория B - ако е регистрирано като МПС и има регистрационен номер.

Как се управляват превозни средства в гората - вижте във видеото:



