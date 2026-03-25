Захарни цветя ще могат да видят посетителите на Ботаническата градина на Българската академия на науките (БАН) в благотворителна изложба, която ще бъде открита в навечерието на Цветница – на 28 март, съобщиха организаторите.

Целта е да се опитаме да съберем средства за реконструкция на оранжериите с богатите ни тропически колекции, каза за БТА проф. Светлана Николова от Ботаническата градина на БАН.

Цветята са направени от гъмпейст (специална захарна паста, която се използва в сладкарството за моделиране) и вафлена хартия. Те са изработени ръчно, по модел на растения от нашите колекции, обясни проф. Николова. Създадени са от две художнички – Силвия Иванова и Илиана Петрова.

Снимка: Ботаническата градина на БАН

В изложбата ще има общо 37 експоната, които са предимно тропически растения. Сред тях са някои орхидеи – кралиците на тропическите цветя, „Райска птица“, „Пасифлора“, „Далия“, насекомоядни растения, „Коледна звезда“, кактуси.

Ще могат да се видят и захарните версии на диворастящи цветя от българската флора, някои от тях застрашени от изчезване – пчелоносно бръмбарче, което е всъщност българска диворастяща орхидея, и розов божур – също много рядък вид, разказа тя. Ще бъде показано живото растение и до него – захарният експонат в реален размер.

Експозицията ще бъде отворена за посещение всеки ден от 28 март до 9 април от 10:00 до 16:00 часа, а желаещите могат да си купят от екзотичните ядливи цветя.

