Глобалният стрийминг гигант Нетфликс разработва нов вълнуващ сериал, посветен на една от най-емблематичните и противоречиви любовни истории в света на изкуството - тази на Фрида Кало и Диего Ривера.
Проектът цели да предложи не просто биографичен разказ, а дълбоко и модерно пресъздаване на живота, страстите и конфликтите на двамата творци, които горяха от бурна и деструктивна любов.
Любов, изкуство и сблъсък на характери
Сериалът ще проследи сложната връзка между Фрида Кало и Ривера, белязана от силна обич, изневери един огромен творчески хаос. Историята ще постави акцент върху това как личният им живот и артистичен синхрон са били повлияни от социалната и политическа среда на своето време. В центъра ще бъде талантливата Кало като самостоятелен глас - жена, която отказва да остане в сянка и настоява да разкаже собствената си история, включително болката, с която твори. Страданието, което прави света й по-красив, по-завършен, по-дълбок. Точно като нюансите на картините й - тъга, премесена с нелепостта на щастието от това, че все пак, когато те боли учиш важни житейски въпроси.
Силен екип, който прави магията възможна
Режисурата е поверена на Патрисия Риген и Габриел Рипстийн, познати с работата си по продукции като Tom Clancy’s Jack Ryan и Narcos и признати в професионалните си таланти. Сценарият е базиран на роман на Клер Берест, а водещ сценарист е Мария Рене Пруденсио. Проектът е част от стратегията на Нетфликс за разширяване на мексиканските и латиноамериканските продукции.
История като „бомба, обвита в коприна“
От платформата описват сериала като „бомба, обвита в коприна“ – метафора за експлозивната комбинация от любов, гениален талант и разрушение, която определя връзката между Кало и Ривера. Сюжетът ще покаже как отношенията им се превръщат едновременно в източник на вдъхновение, поле на конфликти и обществен спектакъл.
Все още без премиерна дата
Към момента сериалът е в ранен етап на развитие. Все още няма обявен актьорски състав, нито официална премиерна дата. Въпреки това очакванията са високи, тъй като историята на Фрида Кало продължава да вдъхновява поколения творци и зрители.
