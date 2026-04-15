Между 7 и 10 август, едно от най-мащабните културни събития в България - фестивалът LUNAR, ще реализира своето второ морско издание. LUNAR: „Море от светлини” ще превърне пет курорта по Южното Черноморие в крайбрежна сцена за светлинно изкуство: Царево, Лозенец, Ахтопол, Синеморец, а тази година към тях се присъединява и Варвара. Фестивалът се организира от MP-STUDIO и Община Царево и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери, от петък до понеделник, включително.

През 2025 г., Община Царево стана първата община след столицата, в която впечатляващото събитие представи разнообразни видове светлинно изкуство под открито небе. Осем дигитални произведения станаха част от програмата на събитието, като привлякоха десетки хиляди посетители в черноморските курорти. Второто издание на LUNAR: „Море от светлини” ще представи още по-богата и атрактивна програма, която ще включва произведения на артисти от България и света, създадени специално за красивите природни и урбанистични пространства разположени на морския бряг.

„Горд съм, че ще за втора поредна година Община Царево ще бъде домакин на фестивала LUNAR – събитие, което развива артистичната сцена, но има и голям принос за облика на страната и туризма ни. Фестивалът се нарежда сред ключовите събития по Южното Черноморие това лято, като и тази година ще постави акцент върху красотата на природата в региона. Превръщането на проект с такъв мащаб в традиционен, подкрепя стратегията ни за привличане на нови публики и за затвърждаването на региона като културна и туристическа дестинация, и то с визия за бъдещето. Радвам се, че тази година добавяме още една спирка в светлинния маршрут на всички посетители – Варвара”, сподели Марин Киров, кмет на Община Царево.

Тази година, първият фестивал за светлинно изкуство в България LUNAR чества пет години от своето създаване. За този период, събитието допринесе за ускоряване на темпа на развитие на сцената на светлинното изкуство в България и не само - програмата на LUNAR представи над 120 светлинни произведения, създадени от повече от 70 автори от цял свят, сред които и едни от най-известните творци в този вид изкуство. Ежегодно, фестивалът привлича над 600 хиляди посетители в София, което го прави най-посещаваното събитие в страната.

„Миналата година, първото морско издание на LUNAR беше прието изключително топло от страна на местната общност и посетителите на Южното Черноморие. За целия ни екип е вълнуващо, че отново ще споделим магията на фестивала по един по-различен начин - под звездите, на брега на морето. Подготвяме още по-вдъхновяваща програма, която да накара природните и културни богатства, разположени по морския маршрут на LUNAR, да засияят по един наистина незабравим начин.“, каза Марин Петков, основател на MP-STUDIO и фестивала LUNAR.

Фестивалът се реализира с генералната медийна подкрепа на bTV Media Group. Вече повече от 25 години компанията е ангажирана с развитието на българската култура и активно допринася за обогатяването на обществения живот, като свързва творците, съвременното изкуство и публиката.

