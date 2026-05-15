Близначките Мишел и Лавиния Осбърн са родени през 1976 г. с разлика от само няколко минути. През целия си живот двете вярват, че са от един и същ баща, но десетилетия по-късно научават шокиращата истина – че имат различни биологични бащи!

Необичайният случай, който по-късно привлича вниманието на британските медии и учените, е пример за изключително рядко явление, известно като хетеропатернална суперфекундация – когато две яйцеклетки, освободени по време на един и същ цикъл, са оплодени от различни мъже.

Историята на сестрите започва трудно още от детството им. Майка им ги ражда едва на 19 години, след тежко и травматично минало.

„Тя е била малтретирана от втория си баща“, разказва 49-годишната Мишел пред BBC. „Прекарва детството си в приемни семейства и домове.“

Докато растат, Мишел и Лавиния вярват, че баща им е мъж на име Джеймс, макар той почти да не присъства в живота им. По-късно, когато майка им е приета в университетска програма в Лондон, двете момичета заживяват при жена, която смятат за своя баба, но всъщност е майката на най-добрата приятелка на майка им. Сестрите я описват като строга и дистанцирана, но признават, че именно връзката помежду им им е помогнала да преминат през трудните години.

На 10-годишна възраст те се местят при майка си в Лондон, но скоро след това са настанени в приемно семейство. Години по-късно Лавиния решава да открие Джеймс – мъжа, когото смята за свой баща. Тя усеща връзка с него, докато сестра ѝ Мишел не. Съмненията на Мишел се засилват, когато майка им започва да проявява признаци на ранна деменция и вече не може да отговаря ясно на въпросите ѝ.

„Не го бях виждала от много дълго време. И просто си помислих, че изобщо не приличаш на мен. Няма никаква прилика.“, спомня си Мишел пред The Guardian.

Снимка: Getty Images/Instagram

Така тя решава да си направи домашен ДНК тест. Резултатите пристигат на 14 февруари 2022 г. – в същия ден, в който майка им умира. Тогава сестрите разбират нещо напълно неочаквано: те не са пълнокръвни близначки, а полусестри.

„Тя беше единственото сигурно нещо в живота ми“, казва Лавиния пред BBC. „А после се оказа, че дори това не е така.“

Мишел признава, че не е била напълно изненадана.

„Все още съм изумена, че това всъщност може да се случи – супер странно е, супер необичайно, супер рядко – но има смисъл.“, казва тя.

По-късно става ясно, че биологичният баща на Мишел е мъж на име Алекс – брат на приятелка на майка им.

Лавиния също решава да си направи ДНК тест, надявайки се поне нейната история да остане непроменена. Резултатът обаче показва, че и Джеймс не е нейният баща. Нейният биологичен баща се оказва мъж на име Артър.

„Бях ядосана. Не исках да приема тази реалност“, признава Лавиния.

Когато двамата се срещат за първи път, тя веднага усеща близост.

Днес Лавиния и Артър поддържат близки отношения, а самата тя казва, че най-накрая е открила мястото, към което принадлежи.

Според BBC случаят на Мишел и Лавиния е единственият официално документиран пример за хетеропатернална суперфекундация във Великобритания. В световен мащаб са известни едва около 20 подобни случая.

„Ние сме чудо“, казва Лавиния. „Винаги ще имаме специална връзка.“

„Тя си остава моята сестра близначка. Нищо не може да промени това“, допълва Мишел.