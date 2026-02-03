Синът на Еди Мърфи - Ерик Мърфи, и дъщерята на Мартин Лорънс - Джасмин, ще стават родители!

Двойката, която сключи брак миналия май, сподели в Инстаграм, че очаква първото си бебе заедно. На черно-бяла снимка 30-годишната Джасмин е облечена в рокля с открити рамене, която подчертава бременното ѝ коремче.

36-годишният Ерик е положил глава върху корема на Джасмин, като се обръща към камерата. На една от снимките бъдещата майка се усмихва, гледайки съпруга си, а на други е заснета сама навън.

„Благодарим ти, Исусе, за най-великия дар“, написаха двамата в общата си публикация.

Еди Мърфи отново има повод за семейна радост (ВИДЕО)

Миналия май Еди Мърфи потвърди, че синът му Ерик тайно се е оженил за дъщерята на Мартин Лорънс по време на интимна църковна церемония. Звездата от „Шрек“ се появи в епизод на The Jennifer Hudson Show на 29 май и сподели, че Ерик и Джасмин са се оженили „преди около две седмици“ в малка църква, вместо да правят голяма сватба.

„Всички правеха планове за голяма сватба, а после те решиха, че искат да направят нещо по-интимно – да бъдат само двамата“, каза Еди Мърфи, като се пошегува, че Лорънс вече няма нужда да плаща за „голяма сватба“. „Сега сме роднини“, добави той.

Дъщерята на Еди Мърфи и една от певиците от Spice Girls вече е транс мъж

Еди Мърфи каза още, че двойката „не е имала сватба“ в традиционния смисъл, но може да направи по-голямо тържество по-късно.

„Отидоха и се ожениха в църквата“, каза актьорът. „Бяха само двамата и свещеникът. Едно тихо, малко събитие. Така че мисля, че ще направим голямо парти или нещо такова.“

Еди Мърфи за Мартин Лорънс: Вече сме роднини! (СНИМКИ + ВИДЕО)

През ноември 2024 г., след повече от три години връзка, Ерик предложи брак на Джасмин. Двамата обявиха щастливата новина с видео в Инстаграм, което включваше и момента, в който Джасмин каза „да“.

Клипът, под музиката на „Spend My Life With You“ от Ерик Бенет, показва как двойката влиза в стая, украсена със свещи, рози и цветни листенца, след което Ерик коленичи и отваря кутийката с пръстена.

„Толкова е красив! О, Боже мой“, каза Джасмин за годежния пръстен, преди да каже „да“ и да сподели целувка с бъдещия си съпруг.

Честит рожден ден, Еди Мърфи! Бащата на 10 деца, покорил Холивуд (СНИМКИ)

Преди двамата да се сгодят, Еди сподели, че одобрява връзката на сина си - и дори се пошегува, че очаква бъдещото им дете да бъде „смешно“.

В интервю за CBS Mornings през юли 2024 г. Еди каза на Гейл Кинг, че той и бившият му партньор от „Бумеранг“ смятат за „готино“ това, че децата им са във връзка.

Еди Мърфи се ожени за майката на 2 от 10-те му деца (СНИМКИ)

„И двамата са красиви“, каза Еди. „Изглеждат страхотно заедно. И е смешно, защото всички питат: „Това бебе няма ли да е много смешно?’“

„Самият ни генофонд ще направи това бебе смешно“, продължи той. „Ако някога се оженят и имат дете, очаквам детето да е забавно.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER