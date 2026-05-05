Мет Гала, едно от най-значимите събития за знаменитости и техните стилисти, тази година се превърна и в място за „семейни срещи“. От Ким Кардашиян, която мина по червения килим с майка си Крис Дженър, до Бионсе, която привлече всички погледи в компанията на съпруга си и дъщеря си.

Вижте кои споделиха елегантни моменти с най-близките си на известните стъпала на Мет Гала.

Никол Кидман и Сънди Роуз

Голямата холивудска актриса, която е и съорганизатор на модното събитие, даде възможност на дъщеря си да вкуси от „висшия живот“, като я покани да направи първата си поява едва на 17 години.

Бионсе, Джей Зи и Блу Айви

Звездното семейство Картър бе едно от събитията на бляскавата вечер. Бионсе изненада всички, появявайки се след 10-годишно отсъствие, в компанията на 14-годишната си дъщеря Блу Айви. Преживяване, което самата изпълнителка описа като „нереално“, добавяйки за дъщеря си: „изглежда толкова красива“. Плътно до тях бе и Джей Зи.

Стенли Тучи, Фелисити Блънт и Емили Блънт

Американският актьор беше придружен от две впечатляващи дами, докато вървеше по червения килим - съпругата си Фелисити Блънт и нейната сестра Емили Блънт. Тучи и Фелисити се запознават именно благодарение на Емили – която си партнира със Стенли във филма „Дяволът носи Прада“.

Ким Кардашиян и Крис Дженър

Майката и дъщерята позираха заедно и даваха интервюта заедно.

Кайли и Кендъл Дженър

По-малките дъщери на Крис - Кайли и Кендал Дженър, също се появиха подобаващо на бляскавото събитие.

Кейт Мос и Лила Мос

Супермоделът Кейт Мос и дъщеря ѝ Лила превърнаха Мет Гала в традиционна „вечер за майка и дъщеря“ - вече няколко години подред те се появяват заедно на червения килим.

