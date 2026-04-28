Световноизвестният писател на фентъзи романи Тери Пратчет е роден на 28 април 1948 г. - той винаги ще бъде един от най-големите автори на съвременната литература. Истински виртуоз, авторът на невероятната поредица „Светът на Диска” боравеше с думите както малко други. С повече от 70 романа, Сър Пратчет се слави със своите фентъзи разкази, хумор и красноречие, които освен развлекателни са и добри за размисъл.

Винаги ще го помним с тези негови думи:

„Полезно е да се откъсваме от реалността на заобикалящия ни свят и да я погледнем с други очи.”

„Писането е най-забавното нещо, което някой може да има само за себе си.”

„Свободата без граници е просто дума.”

„Казват, че малко знание е опасно нещо, но не по-опасно от голямо невежество.”

„Хаосът се намира в изобилие тъкмо там, където някой се опитва да въведе ред. Хаосът винаги надмогва реда, защото е по-добър организатор.”

„Каквото не умира, не може да живее. Каквото не живее, не може да се промени. Каквото не се променя, не може да се поучи.”

„Истината може да е наяве, но лъжите са в главите ни.”

„Твърди се, че преди да умре човек, животът му преминава на лента пред очите му. Това е вярно. Нарича се осъзнат живот.”