Световноизвестният писател на фентъзи романи Тери Пратчет е роден на 28 април 1948 г. - той винаги ще бъде един от най-големите автори на съвременната литература. Истински виртуоз, авторът на невероятната поредица „Светът на Диска” боравеше с думите както малко други. С повече от 70 романа, Сър Пратчет се слави със своите фентъзи разкази, хумор и красноречие, които освен развлекателни са и добри за размисъл.

Винаги ще го помним с тези негови думи:  

„Полезно е да се откъсваме от реалността на заобикалящия ни свят и да я погледнем с други очи.”

„Писането е най-забавното нещо, което някой може да има само за себе си.”

Жан-Пол Сартр ~ Интересува ме не това, което са хората. А това, което могат да станат

„Свободата без граници е просто дума.”

„Казват, че малко знание е опасно нещо, но не по-опасно от голямо невежество.”

Джани Родари ~ Умът не познава граници (СНИМКИ + ВИДЕО)

„Хаосът се намира в изобилие тъкмо там, където някой се опитва да въведе ред. Хаосът винаги надмогва реда, защото е по-добър организатор.”

„Каквото не умира, не може да живее. Каквото не живее, не може да се промени. Каквото не се променя, не може да се поучи.”

40 г. без Симон дьо Бовоар ~ Жената гледа на себе си през очите на мъжа (СНИМКИ + ВИДЕО)

„Истината може да е наяве, но лъжите са в главите ни.”

„Твърди се, че преди да умре човек, животът му преминава на лента пред очите му. Това е вярно. Нарича се осъзнат живот.”