Британският певец Род Стюарт е бил принуден да прекъсне свой концерт във високопланински град в щата Юта, САЩ, след като едва не е изгубил съзнание, съобщават американски медии, сред които FOX News и NBC.

Според съобщенията 81-годишният изпълнител се е изявявал на сцената в град Уест Вали сити, който се намира на над 1300 метра надморска височина. Род Стюарт внезапно е прекъснал концерта си в петък, давайки знак на своя екип, след което негов асистент му е сложил кислородна маска.

Рок музикантът се върна при публиката и завърши изпълнението си, седнал на стол.

След като се е почувствал по-добре, певецът е казал, че е бил на косъм от това да изгуби съзнание, но е подчертал, че „шоуто трябва да продължи".

Представители от неговия екип все още не са дали официално изявление по темата.

Род Стюарт изнася концерти в рамките на турнето си One Last Time. Следващото му участие е насрочено за 31 юли в Уонтидж, Ню Йорк. По-рано певецът отмени концерт в Сан Диего, Калифорния, заради ларингит.

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Това е последният от поредица здравословни проблеми, с които се сблъсква Стюарт напоследък. По-рано този месец той обяви, че отлага няколко от концертите си, защото лекарите са му препоръчали допълнителна почивка, докато се възстановява от възпалението.

Самият певец обяви, че се чувства по-добре след проведено лечение, но гласът му все още не се е възстановил, поради което не е успял да изнесе концерта.

През декември миналата година, като част от европейското си турне, Род Стюарт изнесе първия си концерт в България.