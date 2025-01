Музикалната икона сър Род Стюарт ще изнесе специален концерт в София като част от европейското си турне!

След повече от пет десетилетия на сцената и в годината, когато се завръща на фестивала Гластънбъри, легендарният двукратно вписан в Залата на славата на рокендрола певец и композитор най-после идва за първи път и у нас по покана на Fest Team на 11 декември 2025 г. Стюарт ще представи в столичната зала "Арена 8888" най-големите си хитове и ще сподели своята музикална история и с българската публика.

Концертът в София ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера, сред които „Maggie May“, “Have I Told You Lately That I Love You”, „Da Ya Think I’m Sexy“, „The First Cut Is the Deepest“, „Forever Young“ и много други.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Билетите за концерта в България ще бъдат достъпни от 23 януари в 10:00 часа за членовете на Fest Club на цени от 120 до 390 лв., а на 24 януари от 10:00 часа стартира масовата продажба в мрежата на Ticket Station.

А сега нека си припомним 10-те най-велики песни на легендарния певец Род Стюарт!

10. Sailing

9. Hot Legs

8. Mandolin Wind

7. Da Ya Think I’m Sexy?

6. Forever Young