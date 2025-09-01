Сър Род Стюарт показа за пръв път част от дома си, която досега не беше разкривал. 80-годишният певец сподели снимка на своята разкошна трапезария малко преди вечеря с приятели, пише HELLO.

В публикация в Инстаграм профила си рок легендата пише: „Няколко момчета ще дойдат довечера, сутринта няма да изглежда по този начин!“. Снимката позволи на феновете на музиканта да хвърлят рядък поглед към екстравагантния интериор на дома му.

Последователите на Стюарт в социалната мрежа веднага се включиха с коментари, като един от тях написа: „Род знае как се прави парти.“ А друг добави: „Какво ще има за вечеря? Забавлявай се, сър Род.“

Сред коментарите на феновете бяха още „Колко бих искал да седна на тази маса и да попея“ и „Ще трябва да видим снимка и след вечерята, сър Род!“.

Трендът „Рококо“

Трапезарията на Род е истински пример за възраждащия се стил рококо. Очаква се този стил да бъде един от водещите през 2026 г. Подредбата на масата включва дантелена покривка, столове с флорални мотиви и масивни свещници. Тежки завеси и римската статуя в стаята също засилват рококо визия.

Рококо

Рококо е стил в изобразителното изкуство и архитектурата, възникнал в началото на 18 век във Франция. Разпространява се главно в Западна и Централна Европа, но също така и в Русия. След Франция най-широко приложение стилът намира в Германия. Отличава се с грациозност, лекота и интимно-кокетен характер. Заменя тежкия Барок. Рококото е логически резултат от неговото развитие, но в същото време е и негов антипод. Докато Барокът въплъщава монументалната тържественост, Рококо предпочита изяществото и лекотата. Тъмните, пищни цветове, тежката позлата на бароковия декор се сменят със светли тонове – розово, синьо, зелено и бяло. Към средата на 18 век Рококото постепенно заглъхва, за да отстъпи място на Неокласицизма.

Експертен коментар

„В момента интериорният дизайн е изцяло в духа на „повече е повече“. Докато преди няколко години изчистеният минимализъм беше водещ, днес все по-голям интерес предизвиква максимализмът – дори сред хора, които преди това не са възприемали нещата така. Освен това самият стил рококо преживява истински ренесанс“, обяснява Меган Мъри, журналистка в сферата на интериора и лайфстайла.

„Макар че трапезарията на Род не е по вкуса на всеки, тя е напълно в крак с тенденциите – въпреки че е обзаведена преди близо десет години“, допълва специалистката.

„Съвременният дизайн винаги ще черпи вдъхновение от миналото, но както в модата, така и в интериора, през 2025 г. особено се търсят именно онези украшения, златни акценти и флорални мотиви от края на 18 век, които носят култура, дълбочина и романтика", допълва тя.

Трапезарията на Род Стюарт показа, че певецът - който винаги се е славел с отличното си чувство за стил - сега това далеч надхвърля единствено музикалната сцена.

