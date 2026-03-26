Днес се навършват 67 години от смъртта на американо-британски писател и сценарист Реймънд Чандлър. През 1932 г. на 44-годишна възраст Чандлър започва да пише детективска художествена литература, след като губи работата си като изпълнителен директор на петролна компания заради Голямата депресия. Освен късите си разкази, Чандлър публикува приживе седем романа (осми, който по време на смъртта му е в процес на писане, е довършен от Робърт Б. Паркър).

Чандлър оказва огромно стилистично влияние върху американската популярна литература. Той е считан за основател на „твърдата школа“ в детективска художествена литература, заедно с Дашиъл Хамет, Джеймс М. Кейн и други, писали за Черната маска. Героят от романите му, Филип Марлоу, също като хаметовия герой Сам Спейд, е считан за синоним на „частен детектив“. В киното и двамата са играни от Хъмфри Богарт, който много хора определят като перфектния Марлоу.

Поне три от романите на Чандлър са считани за шедьоври: Сбогом, моя красавице (Farewell, My Lovely, 1940), По-малката сестра (The Little Sister, 1949) и Дългото сбогуване (The Long Goodbye, 1953). В последните години репутацията на Чандлър значително нараства. Той е признат от много писатели, като Стивън Кинг например, за един от майсторите на творческото писане.

Американският писател умира на 26 март 1959 г. на 70-годишна възраст в Ла Хоя, САЩ. Отдаваме почит към живота и творчеството му с вечните му цитати и мисли.

"Блондинка, заради която и епископ би издънил с шут витража в църквата. … Всичко, каквото можеше да си пожелае един мъж…, тя го имаше."

В този живот покрай доброто се случват и неприятни неща."

"Всъщност те (парите) създават нови проблеми. И забравяш колко непреодолими са ти се стрували старите проблеми."

"Жените лъжат за какво ли не… просто да не загубят навика."

Ако е истинско, времето няма да го изхаби."

"Защото си толкова умна, че с приказки ще се измъкнеш и от заключен сейф."

"Или знаеше нещо, или не знаеше. Ако знаеше нещо - или щеше да ми каже, или нямаше. Толкова просто беше."

"Кимнах. Лъжата с кимане все пак си е лъжа, но е по-лесна."

"Киното е единственият бизнес в света, в който можете да вършите колкото си искате грешки и пак да спечелите пари."

"Можеш цял живот да прекараш в Холивуд и никога да не видиш онова, което показват в киното."

"Нямам нищо против секса – където му е мястото и когато му е времето."

"Престорена сърдечност, слаба като китайски чай, оцвети лицето и гласа й."

"Трябва да се издигне паметник на изобретателя на неоновите реклами… Защото човекът е съумял от нищо нещо да направи."

"Холивуд е място, където ще ви забият нож в гърба, а след това ще ви арестуват за носене на незаконно оръжие."

