Американският рапър Офсет е бил прострелян в понеделник, но е в стабилно състояние в момента, съобщи говорител на рап групата Migos. Той е приет в болница и се намира под стриктно наблюдение, се посочва в изявлението. Офсет бе женен за Карди Би, с която имат три деца.

Полицейското управление в Семинол, окръг Флорида, съобщи, че мъж е получил рани, които не са животозастрашаващи в понеделник вечерта в парковата зона до хотел Seminole Hard Rock в Холивуд, Флорида. От полицейското управление не идентифицираха жертвата, но съобщиха, че има двама задържани за инцидента.

Братовчедът на Офсет и член на групата Migos – Takeoff, бе застрелян през 2022 г. Триото Migos бе известно като една от най-популярните хип-хоп групи на всички времена, пише АП. Те пробиват с хита от 2013 г. Versace и след това са номинирани за наградите „Грами“ за най-добър рап албум с Culture от 2018 г. и за най-добро рап изпълнение.

Таймлайн на връзката на Офсет и Карди Би през годините

През 2017 г. Офсет започва връзка с рапърката Карди Би. Двамата сключват брак тайно на 20 септември 2017 г., а тя става мащеха на трите му деца от предишни връзки. Месец по-късно организират публично предложение за брак по време на живо участие на събитието Power 99’s Powerhouse във Филаделфия.

През 2018 г. се появява видео, в което се твърди, че Офсет ѝ изневерява с жена в Южна Африка. Появява се и предполагаем интимен запис.

През май 2018 г. той е ранен при автомобилна катастрофа и по-късно разкрива, че едва не е загинал в зеления си Dodge Challenger.

На 7 април 2018 г. Карди Би съобщава в предаването Saturday Night Live, че очакват първото си дете заедно. На 5 декември 2018 г. тя обявява в Инстаграм, че двамата са се разделили, след като той ѝ изневерил по време на бременността. Според информацията Офсет ѝ изневерява с набиращата популярност рапърка и модел Summer Bunni. В изтекли съобщения той отправя предложение за тройка към нея и към американската рапърка Cuban Doll. Същата година той е замесен и в друг скандал с изневяра, свързан с приятелката на 6ix9ine – Jade.

През 2018 г. Карди Би напада две барманки – Jade и Baddie G – в стриптийз клуб, обвинявайки Jade, че има връзка със съпруга ѝ. Срещу нея са повдигнати обвинения за нападение.

През 2019 г. двойката записва и издава песента „Clout“. През септември 2020 г. се появява информация, че Cardi B е подала молба за развод, но месец по-късно двамата отново се събират.

На 27 юни 2021 г. обявяват, че очакват второто си дете, а по-късно същата година се ражда синът им.

На 1 ноември 2022 г. колегата на Офсет от групата Migos – Takeoff – е застрелян в Хюстън, Тексас. Групата се разпада през следващата година. В интервю за Variety през 2023 г. става ясно, че Offset не е биологично роднина с Quavo и Takeoff, но от деца се възприемат като „братовчеди“.

Офсет е баща на шест деца от четири различни жени. Първите четири деца са включени в обложката на албума му „Father of 4“ от 2019 г. Първият му син е роден през 2009 г. от Джъстин Уотсън. През 2015 г. има син от Ориел Джейми и дъщеря от Шая Ламур. С Карди Би имат дъщеря, родена през 2018 г., и син – през 2021 г.

На 1 август 2024 г. Карди Би подава молба за развод, като едновременно обявява, че е бременна с третото им дете (шесто за Offset). През септември същата година се ражда дъщеря им, наречена Блосъм. Според DJ Akademiks се твърди, че тя му е изневерила с играч от NFL, предполагаемо Стефон Дигс, докато е била бременна. Офсет също намеква за изневяра по време на бременността в Instagram.

През септември 2024 г. Карди Би и Офсет се сдобиха с трето дете седмици след развода си.