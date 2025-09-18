Дългият уикенд за Деня на независимостта – 20, 21 и 22 септември – идва с много очаквания за последни топли дни, преди есента окончателно да настъпи. Какво обаче показват прогнозите за България?

Събота, 20 септември

Съботният ден ще бъде с променлива облачност, но като цяло слънцето ще се показва достатъчно често. Максималните температури ще останат в диапазона 22–25 градуса, което е чудесно за разходки и кратки пътувания. На места, особено в Северозападна България и планинските райони, е възможно да превали за кратко, но дъждът няма да е продължителен.

„Ще си имаме пълноправна есен, но по-топла от нормалното“, казва проф. Георги Рачев по bTV.

Неделя, 21 септември

В неделя времето ще остане топло за сезона – около 23–28 градуса през деня. Очаква се облачността да се увеличи, като в следобедните часове има вероятност за краткотрайни превалявания в някои части от страната. Въпреки това денят ще предложи добри условия за пътуване или почивка сред природата.

Понеделник, 22 септември

На самия празничен ден – 22 септември – прогнозите сочат по-стабилно време. Очаква се разкъсана облачност и предимно слънчево небе, а температурите ще останат около 25–27 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен и няма индикации за значителни валежи. Това означава, че честванията за Деня на независимостта ще могат да преминат спокойно, без да бъдат помрачени от дъжд.

Астрономическа есен

Припомняме, че астрономическата есен настъпва на 21 септември точно в 11:44 ч. българско време. Това е моментът на есенното равноденствие – денят и нощта ще бъдат почти еднакво дълги, а след тази дата нощите постепенно започват да надделяват над дните.

Какво означава есенното равноденствие?

Есенното равноденствие е астрономическият преход към нов сезон. В този момент Слънцето пресича небесния екватор и се насочва към южното полукълбо. За нас, в България и в цялото северно полукълбо, това е символът на края на лятото и началото на по-хладните и по-кратки дни.

Символика и традиции

Есента е сезон, свързан с равновесието, благодарността и завършването на един цикъл. В много култури равноденствието е време за ритуали на плодородие, баланс и ново начало. За съвременния човек това е чудесен момент да забави темпото, да внесе повече уют в дома и да се подготви за студените месеци.

Какво ни очаква?

В България настъпването на есента често носи приятни, топли дни – така нареченото „циганско лято“. През този период можем да се насладим на красивите багри на природата, по-меката светлина и възможността да съчетаем разходки навън с повече време у дома.

