На 14 януари ромите отбелязват Банго Васил (куцият Васил), наричан още Василица (Васильовден). Празникът е известен като ромската Нова година и традиционно се празнува три дни - от 13 до 15 януари. Днес, 14 януари, обаче е най-важният ден.

Точно в полунощ на 14 януари вратите се отварят, за да посрещнат гости и най-вече самия Банго Васил, който според вярванията пристига уморен и ранен след дълго пътуване. Той е щедър, носи подаръци за децата и благопожелания за възрастните.

Банго Васил, ромска Нова година - прави се курбан с гъска и се избира жена по глезена (ВИДЕО)

Веднага след полунощ децата започват да сурвакат по-възрастните за здраве, а в замяна получават пари, бонбони и лакомства. В някои райони сурвакането е само в рамките на семейството, докато в други децата обикалят цялата махала на сутринта на 14 януари.

Кукерите на 14 януари: Каква е традицията с маските и злото? (ВИДЕО)

Един от интересните обичаи е правенето на „крива“ вита баница в чест на Куция Васил, за да няма сакати хора и животни през годината. Подобно на православния Игнажден, по първия гост, прекрачил прага на дома, се гадае каква ще бъде годината.

Поверия за Банго Васил

  • Смята се, че сънищата, които човек има през нощта между 13 и 14 януари, могат да предсказват важни събития за предстоящата година.
  • Момичетата са използвали този ден за гадаене, за да разберат за кого ще се омъжат.
  • В миналото домакините са взимали сняг и са хвърляли малко по децата у дома, за да ги поддържат здрави.

Снимка: iStock

  • Ако на този ден вали сняг или е облачно, годината ще бъде плодородна, а сухото време се смята, че носи суша.
  • В този ден не бива да спорите, защото лошият късмет и кавгите ще ви преследват през цялата година.
  • Трапезата не се чисти до сутринта. Вярва се, че това носи късмет в дома. 

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER