На 14 януари ромите отбелязват Банго Васил (куцият Васил), наричан още Василица (Васильовден). Празникът е известен като ромската Нова година и традиционно се празнува три дни - от 13 до 15 януари. Днес, 14 януари, обаче е най-важният ден.
Точно в полунощ на 14 януари вратите се отварят, за да посрещнат гости и най-вече самия Банго Васил, който според вярванията пристига уморен и ранен след дълго пътуване. Той е щедър, носи подаръци за децата и благопожелания за възрастните.
Веднага след полунощ децата започват да сурвакат по-възрастните за здраве, а в замяна получават пари, бонбони и лакомства. В някои райони сурвакането е само в рамките на семейството, докато в други децата обикалят цялата махала на сутринта на 14 януари.
Един от интересните обичаи е правенето на „крива“ вита баница в чест на Куция Васил, за да няма сакати хора и животни през годината. Подобно на православния Игнажден, по първия гост, прекрачил прага на дома, се гадае каква ще бъде годината.
Поверия за Банго Васил
- Смята се, че сънищата, които човек има през нощта между 13 и 14 януари, могат да предсказват важни събития за предстоящата година.
- Момичетата са използвали този ден за гадаене, за да разберат за кого ще се омъжат.
- В миналото домакините са взимали сняг и са хвърляли малко по децата у дома, за да ги поддържат здрави.
- Ако на този ден вали сняг или е облачно, годината ще бъде плодородна, а сухото време се смята, че носи суша.
- В този ден не бива да спорите, защото лошият късмет и кавгите ще ви преследват през цялата година.
- Трапезата не се чисти до сутринта. Вярва се, че това носи късмет в дома.
