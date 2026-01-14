На 14 януари ромите отбелязват Банго Васил (куцият Васил), наричан още Василица (Васильовден). Празникът е известен като ромската Нова година и традиционно се празнува три дни - от 13 до 15 януари. Днес, 14 януари, обаче е най-важният ден.

Точно в полунощ на 14 януари вратите се отварят, за да посрещнат гости и най-вече самия Банго Васил, който според вярванията пристига уморен и ранен след дълго пътуване. Той е щедър, носи подаръци за децата и благопожелания за възрастните.

Веднага след полунощ децата започват да сурвакат по-възрастните за здраве, а в замяна получават пари, бонбони и лакомства. В някои райони сурвакането е само в рамките на семейството, докато в други децата обикалят цялата махала на сутринта на 14 януари.

Един от интересните обичаи е правенето на „крива“ вита баница в чест на Куция Васил, за да няма сакати хора и животни през годината. Подобно на православния Игнажден, по първия гост, прекрачил прага на дома, се гадае каква ще бъде годината.

Поверия за Банго Васил

Смята се, че сънищата, които човек има през нощта между 13 и 14 януари, могат да предсказват важни събития за предстоящата година.

Момичетата са използвали този ден за гадаене, за да разберат за кого ще се омъжат.

В миналото домакините са взимали сняг и са хвърляли малко по децата у дома, за да ги поддържат здрави.

Снимка: iStock

Ако на този ден вали сняг или е облачно, годината ще бъде плодородна, а сухото време се смята, че носи суша.

В този ден не бива да спорите, защото лошият късмет и кавгите ще ви преследват през цялата година.

Трапезата не се чисти до сутринта. Вярва се, че това носи късмет в дома.

