Днес разказваме историята на една необикновена жена. Жена от онова отминало поколение на онези истински хора, които носят морал, ценности и вяра дълбоко в сърцата си. Жена със сърце, изтъкано от добрина. Тя е най-възрастният човек в село Рибново – Фатме Робова, на достолепните 99 години.

Сякаш се докосваме до жива история. Разказ за възхищение, уют, грижа, но и тиха болка, защото такива хора се срещат все по-трудно. Фатме не е просто баба. Не е просто жена. А сила, която те кара да се замислиш, да се смириш и да се стремиш към благото, към добруването, към искреността.

Любов през поколения - празник за сърцето

Фатме Робова е на 99 години, живее в село Рибново, където хората я обожават, и е отгледала и възпитала 4 деца. Дала е своите мъдрости, безценни съвети и топлина на 11 внуци. Представете си само – една 99-годишна жена, заобиколена от обич, прегръдки, усмивки. Щастие, което не се измерва в материални неща, а в човешката способност да виждаме красотата в най-простичките и на пръв поглед незначителни детайли. Да сме благодарни и отдадени на живота.

Несломим дух и безкрайна вяра

Днес Фатме не чува добре и почти не вижда, но не пропуска нито един от петте дневни намаза. Всеки ден се моли на Всевишния Аллах с постоянство и вяра, които трогват и онези, които не вярват. И не само това - тя все още иска да работи. Да е полезна. Да бъде част от цялото и да дава любов. Сяда с фасула, чупи, сортира, подготвя зимнина. Защото така е научена. Защото така е в синхрон с живота. Като оживяла притча, Фатме Робова може да ни научи на много мъдри уроци, но най-вече – как да бъдем човеци. Когато видим жена като нея, обикновено си задаваме въпросите: За какво си мисли тя? За минало, бъдеще, за времето изначално или просто е благодарна за днешния ден, който ѝ е отреден...

Символ на достойно поколение и завършен образ

Фатме Робова е емблема на едно отиващо си, но достойно поколение. На жени, които тихо са казвали всичко с очите си, пълни с обич и добрина. Жени, които не са чакали, а са действали. И които не са имали много, но са дали всичко от себе си.

Урок по любов, смирение и огромно вдъхновение за младите.

