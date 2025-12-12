На 13 декември честваме паметта на светите мъченици - Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест.

Мъчениците - Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест, пострадали за вярата в Христос по време на жестоките гонения на християните, заповядани от император Диоклетиан. В опитите си да заздрави своята власт владетелят наложил задължителното почитане на императора като божество и така започнали повсеместни преследвания на християните. Защото вярващите в Христос следвали думите на своя Бог и Спасител: "На Господ, твоя Бог, се покланяй и служи единствено на Него" (Матей 4:10).

Привидна причина за гоненията на християните били вълненията в източните гранични области Армения и Кападокия. В онова време всички граждански смутове се приписвали на християните. Затова настанало страшно гонение и безбройно множество християни били убити заради вярата си.

Евстратий бил висш военен, който повярвал в Иисус Христос и се отказал от езичеството. Още в началото на мерките срещу християните той бил заловен от Лисий, висш служител, изпратен от Рим да умиротвори областта. Изтезавали безмилостно Евстратий, после го препратили при управителя Агрикола. След поредица от нови издевателства хвърлили мъченика в огнена клада, където умрял сред пламъците.

Снимка: iStock

При това гонение пострадали още много други християни. Сред тях бил свещеникът Авксентий, съгражданин на Евстратий. Заедно с множество християни от град Сатала (край сегашното село Садак в област Келкит, Източна Турция) свещеник Авксентий бил заловен и затворен в тъмница, а след поредица изтезания бил осъден на смърт и посечен с меч.

При суровата разправа с християните в тази област били избити още много мъченици за вярата, чиито имена не са съхранени за историята. Запазени са имената на някои, сред които на военачалника Евгений, на строителя Мардарий и на войника Орест. Заедно с тях почитаме и всички други безименни герои на вярата.

Това е имения ден на Гендо, Гено, Генчо, Герман, Евгени, Евгений, Евстрати, Евстратий, Стати, Статко, Женя, Евгения, Лучия, Белослава, Снежа, Снежана, Снежанка, Снежи, Снежина, Снежка, Снежна.

