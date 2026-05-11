Известният актьор и комик Мартин Шорт за първи път говори публично за трагичната загуба на дъщеря си Катрин Шорт, която почина през февруари на 42-годишна възраст. В емоционално интервю за CBS Sunday Morning актьорът призна, че семейството му преживява изключително тежък период, определяйки случилото се като „кошмар“.

По думите на Мартин Шорт, дъщеря му е страдала години наред от сериозни психични проблеми, включително Гранично личностно разстройство. Актьорът подчерта, че психичните заболявания трябва да бъдат възприемани със същата сериозност като физическите болести. Той направи болезнен паралел между смъртта на Катрин и загубата на съпругата си Нанси Долман, която почина от Рак на яйчниците през 2010 година. „Понякога болестта стига до момент, в който човек просто не може повече“, споделя откровено и трогателно актьорът в интервюто.

Коя беше Катрин Шорт?

Катрин Шорт е била лицензиран социален работник и психотерапевт в Лос Анджелис. Завършила е психология, а според близки е помагала активно на хора с психични проблеми и е участвала в различни инициативи за психично здраве.Тя е едно от трите осиновени деца на Мартин Шорт и покойната му съпруга Нанси Долман. Семейството има още двама синове - Оливър и Хенри.

Трагедия след поредица от лични загуби

През годините Мартин Шорт преживява няколко тежки семейни трагедии. Освен смъртта на съпругата си, актьорът губи родителите си и брат си още в млада възраст. Въпреки това той признава, че работата и сцената често са му помагали да преминава през болката и страданието. Според него чувството за хумор не премахва агонията, но помага на човек да продължи напред.

Изповедта на актьора идва малко преди премиерата на документалния филм Marty, Life Is Short, който проследява живота, кариерата и личните загуби на звездата. Продукцията ще бъде излъчена в Netflix и включва архивни кадри, интервюта и откровени разговори за трудните моменти в живота му.

Припомняме, че Катрин Хартли Шорт бе открита мъртва през февруари в общесвен дом Холивуд Хилс. Сигналът към пожарната служба в Лос Анджелис е подаден в следобедните часове на деня, а по-късно съдебен лекар потвърждава новината пред People. Причината за смъртта на 42-годишната Катрин е самоубийство. Новината бе съобщена първо от TMZ.