Моделът Жасмин Тукс и нейният съпруг официално станаха родители за втори път. Двойката побърза да сподели щастливата новина, а феновете бяха повече от развълнувани!

Нов член на семейството - двойно повече любов

Двойката сподели радостната новина в социалните мрежи със серия красиви черно-бели снимки, на които присъства и по-голямата им дъщеря. Новият член на семейството — синът Mateo Ira Borrero е роден на 28 октомври. На публикуваните снимки в Инстаграм се вижда как Жасмин държи новороденото, а по-голямата им дъщеря Мия нежно го докосва, създавайки уютна атмосфера. В интервю моделката признава, че макар да обича да планира нещата, втората бременност е дошла малко изненадващо, но в най-подходящия момент. За разлика от първия път, Жасмин се е чувствала по-спокойна, тъй като вече е знаела какво да очаква.

Семейството расте, вълнението също!

Първото дете на двойката се роди през 2023 г. Сега семейството им вече е четиричленно и изглежда по-щастливо от всякога, готово да посрещне новия етап от живота си.

Припомняме, че с блясъка на модна кралица и благословията на бременна жена, Жасмин Тукс откри модното ревю на Victoria's Secret за 2025 г. С неоспорима грация, гордо демонстрирайки бременното си коремче, 34-годишната супермоделка, мина по модния подиум с мрежеста рокля и позлатени ангелски крила, с форма на мида.

Жасмин е с афроамерикански и кавказки произход. Следва строг фитнес режим, смесвайки пилатес с тренировки с тежести. И ако си мислите, че всичко идва даром или е ген, жестоко грешите! Дисциплина, тренировки и балансиран начин на живот - това са трите ключа на модела.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK