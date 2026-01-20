Един от най-обичаните изпълнители от българската естрадна и поп сцена празнува днес своя 73-и рожден ден! Истинското му име е Здравко Желязков, но цяла България го познава като Здравко от „Ритон“. Самият певец сподели днес шеговит пост в Инстаграм профила на дуета, на който американският президент Доналд Тръмп го поздравява за личния му празник.

Роден на 20 януари 1953 г. в Момчилград, Здравко започва музикалната си подготовка в школа по акордеон в града и на тромпетист в училищния духов оркестър. Като ученик в техникума става част от група „Петлите“, в която е солист и свири на тромпет. Възпитаник на Естрадния отдел в Музикалната академия , където завършва през 1977 г. Оттам се оформят като дует и като двойка с Екатерина Михайлова – именно Катя се превръща в бъдещата му сценична и житейска половинка.

Историята на дует „Ритон“ започва през 1975 г., когато Катя Михайлова и Здравко Желязков следват в София. Първите изяви като дует са във вариететните програми на елитните заведения, в курортните комплекси по Черноморието и в София, в периода 1977-1979 г.

Дуетът съществува под името „Студио 2“ от 1977 (през 1978 г. двамата работят в Полша и участват в международната концертна програма „Мелодия друзей“ в СССР). Първите песни за „Ритон“ пише Любен Цветков, който е ръководител на студентската група „Тонус“, в която дебютират, а по-голяма популярност им донася „Трябва да чакаш“.

Здравко и Катя са една от най-дългогодишните двойки в българския шоубизнес, както на сцена, така и в живота, като са женени от близо 50 години – сватбата им се състои на 23 декември 1978 г.

"Спомням си как изведнъж в стаята влезе едно хипер секси гадже!", казва Здравко за първата си среща с Катя.

"Нямаше любов от пръв поглед", спомня си тя началото на дружбата им.

"Бяхме една голяма компания и аз всяка вечер я изпращах до вкъщи - нея и наша обща приятелка", казва Здравко.

"Само че първо изпращаме нея, после оставаме само двамата. Стигаме до вкъщи, където аз правя сандвичи, само че не го каня вкъщи. Докато една вечер баща ми не каза: кажи му на това момче да влезе и да се нахрани като хората!", продължава историята Катя.

Здравко е известен с чувството си за самоирония и хумор, което често демонтрира по време на гостуванията си в телевизионните предавания.

"Беше много весел, с много лек характер - не като сега. Получаваше 40 лева стипендия - с 20 си купуваше купони за храна, а с останалите 20 ми взимаше френски парфюм!", споделя за него Катя с присъщото й чувство за хумор.

Самият той пък споделя, че е страстен фен на добрия български хумор и старите комедии.

„Ритон“ имат над 30 албума и компилации, а песните им са част от златния фонд на българската естрада. Печелят множество награди, включително „Златен орфей“ през 1954 г., както и други музикални отличия. Същата година песента „Пиратски кораб“ получава първа награда на „Бургас и морето“. Често са канени от приятелите Алла Пугачова и Филип Киркоров в Русия, където продължават да се радват на голяма популярност.

През 2001 г. „Ритон" са избрани за Дует на годината в класацията на „Мело ТВ Мания“. Дуетът преживява трудни моменти през 90-те години, но никога не се разделя, въпреки кризите в музикалната индустрия. Самият Здравко често казва, че публиката е третият член на дуета, без който „Ритон“ не би съществувал.

Снимка: bTV

Гласът на Здравко е лиричен тенор, което го прави изключително разпознаваем още от първите ноти. Колегите му споделят, че е известен със своя перфекционизъм - често настоява песните да се презаписват, докато не звучат точно както иска. Въпреки десетилетията на сцена, Здравко продължава да пее на живо с пълна отдаденост, защото „песента е жива само когато я изпееш честно“, както казва самият той.

В един от най-големите хитове на Здраво и Катя се превръща песента им „Елате ни на гости“ - истински хит и символ на топлота и приятелство. По време на гостуването си в „Преди обед“ споделиха как е създадена песента.

„Заглавието на песента е точно. Ние и до ден-днешен обичаме да имаме гости. Тя дори се роди по време на гости. Венци Мартинов беше у нас и буквално на една салфетка написа текста. Всъщност хубавите неща така стават“, признава Здравко.

През 80-те години дуетът пътува из страната със свой бенд, а Венци Мартинов забавлява публиката в почивката. Така те се сближават и опознават.

„Морис Аладжем беше написал музиката, но нямахме текст. Има много кадърни хора, но е важно да дадеш писането на текста на точния човек за конкретната мелодия“ – споделя Катя.

Снимка: bTV

Музикалното семейство изпълнява за пръв път "Елате ни на гости" в Нова Загора през 1987 г. и публиката веднага иска повторно изпълнение.

„В много наши песни има автошарж, автоирония и тази също е от тях. Някои казват, че е прекалено жизнерадостна за съвремието. Други пък смятат, че липсват такива песни, защото всичко стана по-прозаично и някак си по-тъжно. Винаги включваме "Елате ни на гости" в концертите си. Това е най-емблематичната ни песен“ – разказва музикалното семейство.

Сред другите им големи хитове, останали завинаги в сърцата на публиката, са „Джалма“, „Сбогом, моя любов“, „Някога, но не сега“

Здравко и Катя са сред първите български изпълнители, които запълват зали и след 40 години кариера.

Двамата планираха голям концерт в НДК на 20 януари 2026 г. - навръх рождения ден на Здравко. За нещастие по здравословни причини концертът на дует „Ритон“, който трябваше да се проведе днес, бе отложен за 18 март 2026 г.

Вижте повече за Здравко и Катя от "Ритон" в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER