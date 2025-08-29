На 29 август 1960 г. в Лос Анджелис света напуска известната австрийска писателка Вики Баум, емигрирала в САЩ през 1933 г. Написала е повече от 50 романа, сред които най-известният е "Хората в хотела" (1929).

Не малка част от произведенията и са екранизирани в Холивуд, а филмът "Гранд Хотел" по гореспоменатия роман печели награда "Оскар".

Днес се навършват 65 години от смъртта на Вики Баум, а ние почитаме австрийската писателка с вечните мисли и цитати от творчеството й.

"Жена, която е обичана, винаги постига успех."

"Нашите действия и отговорности са си наши; каквото по- късно се върне или да ни преследва, или да ни аплодира нито е възможно за предсказване, нито винаги напълно разбираемо."

"Причината за язвата не е в това, което вие ядете, а в това, което вас ви яде."

"Истината е нещо твърде велико, възвишено и ценно, за да можем да я разберем."

"Съжалението е най-лошото от всичко, което може да предложи една жена."

"Това, което ми харесва в Холивуд е, че тук човек може да постигне успех, знаейки само две думи на английски: "безподобно" и "отвратително".

"Има бързи пътища към щастието, и танцът е един от тях."

"Понякога ми се струва, че в дъното на всяка любов и на всяка целувка дреме частица смърт и убийство."

"Успехът е самотен и студен като Северния полюс."

"Съпружеският живот се нуждае от най-изтънчената неискреност, която е възможна между двама души."

