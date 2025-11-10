След кратко боледуване почина световноизвестната оперна певица Стефка Евстатиева. Скръбната вест за кончината й е потвърдил съпругът на оперната прима в разговор с българската народна певица Татяна Сърбинска.

В памет на голямата българската оперна певица ви представяме 20 любопитни факта за Стефка Евстатиева - от детството й, през кариерата, до международната слава. Поклон пред паметта й!

1. Родена е на 7 май 1947 г. в Русе.

2. Израства в Силистра - в семейството ѝ музиката е присъствала рано: баща й е виолист, а тя свири на контрабас в училищна оркестър.

3. Учила е в Русенското музикално училище, откъдето започва и музикалната й насоченост.

4. Обучавала се е по вокално изкуство при проф. Елена Киселова в Държавната музикална академия (по-късно - Консерватория) в София.

Снимка: Софийска опера и балет

5. Дебютът й на оперната сцена е през 1971 г. в Русенската опера - ролята е Амелия в „Un ballo in maschera“ на Верди.

6. От 1971 до 1978 г. е солистка в Русенската опера.

7. През 1974 г. печели втора награда на престижния Международен конкурс „Международен конкурс Чайковски“ в Москва, което дава тласък на международната ѝ кариера.

8. През 1978 г. преминава към състава на Софийска народна опера като солистка (от 1 април 1978 г.).

9. Репертоарът ѝ включва големи роли от италианската школа - например „Аида“, „Дон Карлос“, „Тоска“, както и руски класики като „Евгений Онегин“.

10. През 1984 г. прави дебют на сцената на Metropolitan Opera (Ню Йорк) като Елизабет във „Don Carlos“.

11. Кариерата ѝ включва участия в световни оперни театри: Wiener Staatsoper, La Scala, Royal Opera House Covent Garden, както и в градове като Париж, Милано, Лондон, Буенос Айрес.

12. След 1989 г. се установява със семейството си в Съединените щати, като живее близо до Ню Йорк.

13. През 2004 г. е една от основателките на български детски хор и училище "Български детски хор „Гергана“ в Ню Йорк, където работи като вокален педагог.

14. Животът ѝ извън сцената е белязан от добродушие и достъпност - тя признава, че характерът ѝ („земен“, както самата тя казва) ѝ е помагал, но и понякога се е възприемал като слабост.

15. Получава множество награди за пеене - не само от конкурса Чайковски, но и от белгийски и български конкурси, което я утвърждава като международна звезда.

16. Един от любимите ѝ репертоари е на Верди – тя споменава, че „Дон Карлос“ е сред най-значимите за нея произведения.

17. Част от ролите, които никога не е успяла да реализира, включват „Манон Леско“ на Пучини - според биографията ѝ.

18. През 2018 г. е удостоена с орден „Орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие“, една от най-високите държавни награди в България за принос към културата.

20. Гласът й е оценяван като един от най-красивите в историята на българската опера - с международна репутация и обич от публиката по света.

20. Стефка Евстатиева си отиде на 9 ноември 2025 г. след кратко боледуване.

