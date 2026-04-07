На 7 април 1931 г. в Канада се ражда Величко Тодор Костадин – син на български емигранти. В официалните документи Величко е записан като Уилям Тиодор Кочев и остава в историята на киното като Тед Кочев, създател на един от най-великите екшън герои на всички времена – неунищожимия Джон Рамбо.

В моето сърце и в моята душа аз съм българин.

В дома на Тед Кочев винаги се е говорело на български, когато е бил дете. Това сподели самият той, когато беше на посещение в България през 2017 г. Днес той все още може да говори български, макар да е забравил много думи и цялата граматика по време на работата си в Канада, САЩ и Великобритания.

Той заминава за Англия през 1958 г. когато е на 27-годишна възраст. Там започва да прави много успешни филми и театрални постановки. Кочев работи със звезди от международна величина, като великолепната Ингрид Бергман.

Снимка: Getty Images

През 70-те години Тед Кочев се завръща в Канада, а след това отива да прави филми в Холивуд. Той е режисьор на „Купон с Дик и Джейн“, в който звезди са Джейн Фонда и покойният вече Джордж Сийгъл. През 2005 г. филмът получи римейк с участието на Джим Кери.

Най-големият си успех Тед Кочев постига през 80-те години, когато прави филма си „Първа кръв“, известен повече като „Рамбо: Първа кръв“. Поредицата за Джон Рамбо и до днес се счита за една от най-великите в екшън киното.

Най-важното обаче е са се намери актьор, който да играе главната роля. И за Тед Кочев изборът е само един – Силвестър Сталоун, който по това време вече е голяма холивудска звезда заради успеха на „Роки“. Въпреки че казват на Кочев, че Сталоун няма да се съгласи или няма да е подходящ, той му изпраща сценария и остава изненадан, както сам сподели в студиото на bTV:

Изпратих му сценария в четвъртък вечер и обикновено мегазвездите четат сценариите три месеца, а той го прочете за една нощ и на следващия ден ми се обади и заяви: Влюбих се в този сценарий, искам да го изиграя.

Въпреки че до този момент Сталоун е голяма звезда и изглежда че няма как да надмине успеха си от „Роки“, „Рамбо“ се оказва дори по-голям хит и остава роля, която Силвестър Сталоун играе още дълги години след това.

Тед Кочев има 5 деца от две жени. През 2016 г. получи българско гражданствo.

Тед Кочев почина на 10 април 2025 г. на 94-годишна възраст в Нуево Наярит, Мексико.