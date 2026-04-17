В новите епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ – тази седмица само в петък и събота от 22:00 ч. по bTV, героите ще се изправят пред невъзможни избори, където границата между оцеляването и падението е тънка като острие на скалпел. Личната болка на Диана ще достигне своята критична точка и ще я накара да взема едно наистина опасно решение. Клуб „Марсилия“ ще се превърне в сцена на драматичен сблъсък, а нощта ще завърши с изстрел, който ще промени правилата на играта завинаги.

Паралелно с престъпните интриги, емоционални бури ще разтърсват и болница „Вяра, Надежда, Любов“. Трагична вест ще съкруши Марго, отприщвайки вълна от професионални обвинения и напрежение, а в същото време ще се доближи опасно близо до истината за фатална катастрофа с родителите й.

В петък и събота старите приятелства ще бъдат поставени на изпитание, когато полицаят Данчо ще се изправи срещу Васо. Всички нишки обаче ще се съберат на езеро, където Владо и Ивайло ще попаднат в капан, а появата на Васо ще постави началото на нов, още по-опасен конфликт, с неясен изход.

Кой ще оцелее в хаоса и каква е цената на истината – гледайте в предстоящите епизоди на сериала - тази и утре вечер по bTV. A следващата седмица епизодите ще бъдат четири - от четвъртък до неделя, от 22:00 ч. по bTV.

За най-нетърпеливите епизодите са налични на VOYO ден преди ефир.