Кариерата на Клеър Дейнс е наистина вълнуваща – тя не спира да се снима в киното и телевизията, като последното ѝ участие е в психологическия трилър "The Beast In Me", чиято премиера бе на 13 ноември. Но животът на актрисата извън екрана е още по-интересен.

Клеър е омъжена за колегата си актьора Хю Денси – и двамата са истински пример, че и сред звездните личности могат да съществуват истински и трайни отношения. Двамат са заедно от години, след като се запознават през 2006 г., а доказателство за любовта им са трите деца.

Среща на снимачната площадка

Докато снимат филма „Вечер“ между Клеър и Хю пламва искра. И скоро започват романтични отношения - въпреки известните резерви от страна на актрисата „Току що бях приключила една връзка и затова известно време с Хю бяхме просто приятели“, разказва тя пред Marie Claire през 2017 г. „Но приятелството ни не продължи дълго. За което се радва, защото сега съм наистина щастлива.“

Снимка: Getty Images

Голямата година за двойката

Хю предлага брак на Клеър в началото на 2009 г. А през септември същата година двамата се венчават на частна церемония във Франция. Близка приятелката на Клеър тогава споделя пред People: „Бях свидетел на отношенията им от самото начало. Те са просто перфектни един за друг.“

Първото дете

Три години след сватбата, Клеър и Хю посрещат сина си Сайръс Майкъл Кристофър. Шест години Сайръс е единственото им дете, което обаче е „развълнувано“ от идеята да стане по-голям брат.

Семейството се разраства

Малко след участието си в сериала „Вътрешна сигурност“, през 2018 г. Клеър дава живот на втория си син - Роуън. Няколко месеца преди раждането, актрисата разказва за решението си да има още едно дете: „Това беше планирано. Отдавна го искахме и ето, че е на път да се случи.“

Снимка: Getty Images

Родители за трети път

Клеър и Хю посрещат третото си дете през 2023 г. И докато споделят имената на синовете си, този път решават да запазят името на дъщеря си в тайна.

Уединен живот извън светлината на прожекторите

През по-голямата част от живота си, семейство живее в Манхатън, Ню Йорк. През април 2025 г. обаче Клеър и Хю неочаквано продават луксозната си къща с площ 361 кв. м, за близо 9 милиона долара. Домът разполага с четири спални, четири бани и красив външен двор.

Оттогава насам не е ясно къде се е установила двойката. Но предвид че Клеър е израснала в Ню Йорк, не би било изненадващо семейството да продължава да живее в големия град.

Има ли "рецепта" за щастлив брак - вижте отговора във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK