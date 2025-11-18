Кариерата на Клеър Дейнс е наистина вълнуваща – тя не спира да се снима в киното и телевизията, като последното ѝ участие е в психологическия трилър "The Beast In Me", чиято премиера бе на 13 ноември. Но животът на актрисата извън екрана е още по-интересен.
Клеър е омъжена за колегата си актьора Хю Денси – и двамата са истински пример, че и сред звездните личности могат да съществуват истински и трайни отношения. Двамат са заедно от години, след като се запознават през 2006 г., а доказателство за любовта им са трите деца.
Среща на снимачната площадка
Докато снимат филма „Вечер“ между Клеър и Хю пламва искра. И скоро започват романтични отношения - въпреки известните резерви от страна на актрисата „Току що бях приключила една връзка и затова известно време с Хю бяхме просто приятели“, разказва тя пред Marie Claire през 2017 г. „Но приятелството ни не продължи дълго. За което се радва, защото сега съм наистина щастлива.“
Голямата година за двойката
Хю предлага брак на Клеър в началото на 2009 г. А през септември същата година двамата се венчават на частна церемония във Франция. Близка приятелката на Клеър тогава споделя пред People: „Бях свидетел на отношенията им от самото начало. Те са просто перфектни един за друг.“
Първото дете
Три години след сватбата, Клеър и Хю посрещат сина си Сайръс Майкъл Кристофър. Шест години Сайръс е единственото им дете, което обаче е „развълнувано“ от идеята да стане по-голям брат.
Семейството се разраства
Малко след участието си в сериала „Вътрешна сигурност“, през 2018 г. Клеър дава живот на втория си син - Роуън. Няколко месеца преди раждането, актрисата разказва за решението си да има още едно дете: „Това беше планирано. Отдавна го искахме и ето, че е на път да се случи.“
Родители за трети път
Клеър и Хю посрещат третото си дете през 2023 г. И докато споделят имената на синовете си, този път решават да запазят името на дъщеря си в тайна.
Уединен живот извън светлината на прожекторите
През по-голямата част от живота си, семейство живее в Манхатън, Ню Йорк. През април 2025 г. обаче Клеър и Хю неочаквано продават луксозната си къща с площ 361 кв. м, за близо 9 милиона долара. Домът разполага с четири спални, четири бани и красив външен двор.
Оттогава насам не е ясно къде се е установила двойката. Но предвид че Клеър е израснала в Ню Йорк, не би било изненадващо семейството да продължава да живее в големия град.
Има ли "рецепта" за щастлив брак - вижте отговора във видеото:
