Облаци надвиснаха над една от най-обсъжданите двойки в шоубизнеса. Рап иконата Карди Би официално се „отдръпна“ от връзката си със звездата на американския футбол Стефон Дигс. Според източници отношенията им са станали „твърде напрегнати и сложни“, което е принудило 33-годишната изпълнителка да постави точка.

Кога доверието се пречупи в една връзка?

Макар че само преди месеци двамата изглеждаха по-влюбени от всякога, нещата са се променили рязко след Супербоул 2026. Близки до звездата споделят, че Карди е изключително сериозна, когато става въпрос за семейството и стабилността.

„В момента, в който почувства, че не може да му се довери, тя се отдръпна, за да се съсредоточи върху децата си, музиката и турнето си“, разкрива източник на People.

Хронология на една раздяла

Слуховете за проблеми започнаха още на 8 февруари, когато отборът на Дигс загубиха финала на Супербоул от Сиатъл Сийхоукс. Феновете веднага забелязаха, че двамата са спрели да се следват в социалните мрежи. Самата Карди беше на стадиона, но напусна мача преждевременно, публикувайки видео от колата си веднага след полувремето.

По време на скорошен концерт от турнето си „Little Miss Drama“ в Лос Анджелис, рапърката беше още по-директна, заявявайки пред публиката, че вече няма нищо общо със спортиста.

Децата са приоритет

Припомняме, че Карди Би и Стефон Дигс станаха родители на син на 4 ноември 2025 г. Това е четвърто дете за певицата, която има още три деца от брака си с рапъра Офсет – Кълчър на 7 г., Уейв на 4 г. и Блосъм на вече 17 месеца.

Въпреки раздялата, вратата за Дигс не е напълно затворена. Двамата остават отдадени на съвместното родителство. „Възможно е да се свържат отново в бъдеще, но в момента тя се нуждае от сигурност“, допълват запознати.

От слухове до голямата любов

Историята на Карди Би и Стефон Дигс започна със светски слухове през октомври 2024 г., когато бяха забелязани в нощен клуб в Ню Йорк, а певицата първоначално запази дискретност, споделяйки единствено, че се наслаждава на новата дисциплина и опознаването на човека зад заглавията. Връзката им стана официална в средата на 2025 г. с поява на мач от НБА и романтични кадри от яхта в Instagram, а кулминацията на щастието им бе раждането на общия им син през ноември същата година. Идилията обаче изглежда приключи в началото на 2026 г. около Супербоул LX, когато след взаимно отписване в социалните мрежи и публични спекулации за проблеми с доверието, стана ясно, че двойката е разделена, а Карди е избрала да се фокусира върху децата и кариерата си, запазвайки добрия тон единствено в името на съвместното родителство.

Последни общи снимки на Карди би и Стефон Дигс вижте в галерията най-горе.

