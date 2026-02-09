Връзката на Карди Би и Стефон Дигс все още продължава да привлича значително внимание заради нашумялото минало на звездата от NFL, което предизвиква широка дискусия онлайн. Феновете се възхищават на звездната му половинка и за нейната прозрачност, предвид дългогодишния публичен имидж на Дигс.

Според ексклузивен репортаж на The Sun, Карди Би е влязла във връзката, напълно наясно с миналото на Дигс.

„Карди знаеше още от първия ден, че Стефон има репутация на женкар и се е виждал с много жени в миналото, но любовта ѝ към него е над всичко това.“

Докладът посочва, че Карди Би цени честността и яснотата, като избира да се фокусира върху настоящото поведение, а не върху миналия характер. Тази прозрачност се посочва като основен стълб, поддържащ връзката им, като същевременно рапърката поддържа безкомпромисни ограничения за бъдещето.

Снимка: Getty Images

„Тя беше много ясна: ако той обърка нещата, ако друга жена се появи с бебе, след като двамата са обявили връзката си и са създали семейство заедно, с нея е свършено. Тя му каза ясно, че ако той изневери или има дете зад гърба ѝ, всичко е свършено.“

Карди Би и Дигс посрещнаха първото си дете заедно на 4 ноември 2025 г. Семейството на Дигс е значително голямо - с шест деца, от различни жени, няколко от които са родени в кратък период от време, което предизвика обществени дискусии и медийно внимание. Вътрешен източник цитира, че макар Карди „мрази цялата драма“, тя хвали ролята на Дигс като баща: „Тя харесва това, че той не е безделник. Вярва, че е любящ и подкрепящ баща.“

Снимка: Getty Images

Деца и бивши партньори

1. Тайлър Мари

Двамата споделят дъщеря, на име Нова. Тя се роди през месец октомври 2016 г.

Това е първото дете на Стефон Дигс. Нова е родена от по-ранна връзка между Дигс и Тайлър Мари, преди той да стане широко известен в NFL след изборите през 2015 г.

2. Кенеди Мур

От нея той има дъщеря Шайло, родена през 2023 г.

Според медийни публикации, Дигс има дъщеря с Кенеди Мур, известна в социалните мрежи. Информацията за тази връзка е по-малко обширно документирана, но е спомената в репортажи за семейството му.

3. Айлийн Лопера

Айлийн Лопера (известна като Лод Жизел) и Дигс са били във връзка, от която е родена дъщеря им Чарлий Харпър. Тя се появи на бял свят през април 2025 г. Първоначално имаше съдебен спор за бащинство, но чрез генетични изследвания е потвърдено, че Дигс е бащата.

Снимка: Getty Images

4. Кайи Бенжи

Стефон Дигс има още една дъщеря с инфлуенсърката Кайи Бенжи, която се роди през изминалата година. Детайли за името на детето не са станали публично достояние.

5. К’янна Барбър

Според репортажи Стефон Дигс посреща син с музикантката през 2025 г. И неговото име не е публично обявено пред медиите.

6. Карди Би

Това е първото дете на Стефон Дигс с американската рапърка. Раждането на техния син беше потвърдено през 2025 г. от представители на артистката и от публикации в People. Двамата са заедно официално от миналата година.

След раждането на бебето през ноември 2025 г. спортистът сякаш загатна и за името или поне прякора на момченцето си. Той написа „Baby brim“ с емотикони с целувки, оставяйки феновете да гадаят дали това е официалното име на бебето или просто мило обръщение.

